Chris Schulenburg von der CDU will Kinder durch die Überwachung schützen. Bildrechte: MDR/Reinhard Stremmler

Ein weiterer Vorschlag auf der Konferenz war, Kinder aus der Islamisten-Szene überwachen zu lassen. Schulenburg von der CDU erklärt die Idee so: "Es geht darum, Kinder zu schützen. Wir wollen versuchen, sie nicht in die Szene abrutschen zu lassen." Den Kindern solle vorzeitig geholfen werden und Radikalisierungsprozesse durch eine Beobachtung unterbrochen werden. Außerdem erhoffe man sich, so auch an die Hintermänner zu kommen. Die Linkspartei sieht das kritisch. Quade sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Davon halte ich nichts. Der Verfassungsschutz hat nichts, aber auch gar nichts, in Kinderzimmern zu suchen." Es müssten stattdessen Pädagogen zu Rate gezogen werden und Präventionsstrategien gefunden werden.