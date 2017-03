Dalbert kündigte an, dass die Fachabteilungen die Unterlagen zum Bau der "Suedostlink"-Trasse genau prüfen werden. Grundsätzlich gelte, dass ihr Ministerium als Träger öffentlicher Belange in dem Verfahren, das von der Bundesnetzagentur geführt wird, Einwendungen vortragen könne.

Die Netzbetreiber Tennet und 50Hertz hatten am Dienstag in Berlin ihre Routen-Vorschläge präsentiert. Über die Anträge für "Suedostlink" und damit den künftigen Trassenverlauf für das Erdkabel muss nun die Bundesnetzagentur entscheiden. Die exakten Trassen werden erst 2020 oder 2021 feststehen. Der "Suedostlink" soll zwischen Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und Landshut in Bayern verlaufen.