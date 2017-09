Das Beratungsinstitut ISW in Halle hat auch an die CDU Beträge gespendet. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass die SPD in Sachsen-Anhalt weit höhere Spendenbeträge bekam, als im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Berateraffäre zuerst genannt wurden. Die SPD erhielt vom Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung, ISW, zwischen 2012 und 2016 mehr als 15.000 Euro.

Karl-Heinz Daehre, ehemaliger Verkehrsminister Sachsen-Anhalt Bildrechte: dpa

Aber auch an die CDU flossen höhere Beträge, als ISW-Geschäftsführer Michael Schädlich vor dem Untersuchungsausschuss bekannt gegeben hatte. So waren laut CDU-Landesgeschäftsführer Mario Zeising zwei Spenden geflossen. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Eine im Jahr 2009 in Höhe von 2.000 Euro, gerichtet an den CDU-Kreisverband Börde. Eine in Höhe von 1.000 Euro im Jahr 2012 an den CDU-Kreisverband Halle." Im Jahre 2009 sei die Bundestagswahl gewesen. Er gehe davon aus, dass der Kreisverband das Geld für den Bundestagswahlkampf eingesetzt habe. Im Jahre 2012 sei in Halle Oberbürgermeisterwahl gewesen. Hier gehe er davon aus, dass die CDU in Halle die entsprechenden Mittel für den Oberbürgermeister-Wahlkampf eingesetzt habe. Das sei alles legitim. An Spenden an politische Parteien seien nichts Anrüchiges und ausdrücklich gewünscht und gewollt.