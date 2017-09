Untersuchungsausschuss SPD gibt höhere Parteispenden bekannt

Die SPD hat von dem halleschen Politikberatungsinstitut ISW deutlich höhere Spenden erhalten als bislang bekannt. Nach Angaben der Partei gingen zwischen 2012 und 2016 insgesamt 13.000 Euro an die Ortsverbände der SPD-Politiker Jens Bullerjahn und Jörg Felgner. Beide waren als Minister oder Staatssekretär in leitender Funktion mit der Vergabe von Millionen-Aufträgen des Finanzministeriums an das Institut befasst. ISW-Geschäftsführer Michael Schädlich hatte am vergangenen Freitag bei seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags nur eine Spende von maximal 2.000 Euro an den SPD-Ortsverein Halberstadt von Felgner erwähnt.