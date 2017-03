Anzeige gegen Linken-Fraktionschef Knöchel wehrt sich gegen Untreue-Vorwurf

Gegen Linken-Fraktionschef Swen Knöchel gibt es einen Untreue-Vorwurf im Zusammenhang mit einer Kita in Bitterfeld-Wolfen. Die Staatsanwaltschaft Halle hat eine Anzeige gegen Knöchel bestätigt. Oberstaatsanwältin Heike Geyer sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, es werde geprüft, ob sich der Verdacht der Untreue gegen den Politiker der Linkspartei erhärte. Ermittelt werden könne erst, falls der Landtag Knöchels Immunität aufhebe.

Knöchel war in der Vergangenheit Kassenwart des Kita-Trägervereins "Kinderland". Die Leitung des Vereins wirft ihm nun vor, er habe für die Kita "Pusteblume" in Bitterfeld-Wolfen jahrelang nicht ordentlich Buch geführt und keine Steuererklärungen abgegeben.

Nicht nur gegen Knöchel gibt es Vorwürfe: Bereits ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft gegen Bitterfeld-Wolfens Stadtratsmitglied Hendrik Rohde (ebenfalls Linke), der zuletzt als Wahlkreismitarbeiter der Linken-Landtagsabgeordneten Eva von Angern tätig war. Rohde soll als einer der Vorsitzenden Gelder des Trägervereins zweckentfremdet haben. Äußern wollte sich Rohde am Dienstag zu der Anzeige nicht. Linken-Fraktionschef Knöchel erklärte, er habe von der Anzeige gegen ihn erst durch Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung erfahren. Den Vorwurf der Untreue wies Knöchel zurück . Er nehme für sich in Anspruch, die ausschließlich ehrenamtliche Arbeit im Verein und im Vereinsvorstand nach bestem Wissen und Gewissen ausgeübt zu haben.

Nach Angaben von Knöchel hatte der Verein mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen und war nur bedingt handlungsfähig. Knöchel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Jahresabschlüsse müssten vor Einreichung beim Finanzamt von der Gesamtmitgliederversammlung bestätigt werden. Die letzte Versammlung habe allerdings im November 2008 stattgefunden. Deswegen sei er gehindert gewesen, eine Steuererklärung abzugeben. Sachsen-Anhalts AfD will wegen der Vorwürfe beantragen, dass Knöchel im Sozialausschuss des Landtages befragt wird. AfD-Chef André Poggenburg sagte, er erwarte eine rasche und umfassende Aufklärung.

Um diese Einrichtung geht es: die Kita "Pusteblume" in Wolfen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Trotz der Turbulenzen ist die betroffene Kita aber offenbar nicht in ihrer Existenz gefährdet. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "In diesen schweren Zeiten wird die Stadt Bitterfeld-Wolfen bestehen." Diese Sicherheit könne er Erzieherinnen, Kindern und Eltern geben.



Franziska Bönsch vom Trägerverein erklärte, mit der Unterstützung von Stadt, Landkreis und möglicherweise des Finanzamtes sei der Fortbestand gesichert. Der Trägerverein habe zwar die Gemeinnützigkeit verloren. Nach Vorlage von Unterlagen könne er diese aber vom Finanzamt zurückbekommen. Kita-Leiterin Claudia Brückner sagte, sie sei nach den Berichten über ein mögliches Ende der Kita erschüttert gewesen. Es sei wichtig, dass die Einrichtung weiter Bestand habe. Alles sei in Eigeninitiative entstanden und mit viel Herzblut verbunden.