Mehr Schüler, weniger Zeit – viele Lehrer klagen über zunehmende Belastung. Bildrechte: Colourbox.de

Auch die Lehrergewerkschaft GEW hatte wegen des Lehrermangels zuletzt vor gravierenden Einschnitten an Sachsen-Anhalts Schulen gewarnt. Von volleren Klassen hält GEW-Sprecher Alexander Pistorius nichts. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Lehrer bräuchten dadurch künftig mehr Vorbereitungszeit vor dem Unterricht. Integration und Inklusion könnten faktisch nicht mehr stattfinden. Zudem hätten die Schüler weniger Raum, Fragen zu stellen.



Von Bildungsminister Tullner hieß es dazu, es seien Anpassungen mit Außenmaß nötig, um die Unterrichtsversorgung abzusichern. Das Landesschulamt stehe in engem Kontakt mit den Schulen und berate intensiv. Zudem wolle das Ministerium demnächst so viele Lehrer einstellen wie noch nie in Sachsen-Anhalt.