Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt war am Donnerstag zum wiederholten Mal Thema im Landtag (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO

Die Volksinitiative gegen Lehrermangel in Sachsen-Anhalt hat die Bildungspolitik der Landesregierung scharf kritisiert. Bei der Plenarsitzung am Donnerstag sagte der Vorsitzende des Landeselternrates, Thomas Jaeger, man fordere "unverzüglich eine radikale Umkehr bei der Personalpolitik im Bildungswesen". Das Schulwesen brenne. "Das altersbedingte Ausscheiden von Lehrern wird dieses Feuer weiter entfachen", sagte Jaeger. Wenn der Landtag es nicht schaffe, die Probleme zu lösen, werde er in dieser sensiblen Problematik "Vertrauen in die Demokratie verspielen".

Mit Blick auf Schulausfälle und die zeitweilige Schließung ganzer Schulen fragte Jaeger, ob Schulpflicht nur einseitig bestehe. Es könne nicht sein, dass Schüler in die Schule gingen und sich das Land auf der anderen Seite bei der Erteilung von Unterricht und der Betreuung so sehr zurücknehme, dass nicht einmal Stundenpläne abgedeckt würden. Bei steigenden Anforderungen und immer mehr Lehrern und Mitarbeitern, die krankheitsbedingt ausfielen, sei das ein Teufelskreis.

Das ist eine erschreckende Liste. Und doch nur die Spitze des Eisbergs. Thomas Jaeger, Landeselternrat, über Personalmangel in Schulen

Mit Blick auf die erfolgreiche Initiative betonte Jaeger, dass trotz der Sommerferien innerhalb von 16 Wochen nahezu 100.000 Unterschriften gesammelt wurden. Menschen hätten in Arztpraxen, bei Sportvereinen, in Firmen, Kirchen, Backshops und Ämtern für das Ansinnen der Initiative unterschrieben. "Wir scheinen in der Lage, auch ein Volksbegehren durchzuführen", so Jaeger. Er aber wünsche sich eine schnelle und konstruktive Lösung.

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner Bildrechte: Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner sagte, in der Bildungspolitik gebe es viele Akteure mit ein und demselben Ziel: der bestmöglichen Bildung. Wohl aber gebe es Unterschiede in der Wahrnehmung. Der CDU-Politiker sagte, das Bildungsministerium sei für das gesamte System verantwortlich und müsse alle Positionen einbeziehen. "Wir sorgen auch dieses Jahr dafür, dass mehr neue Kolleginnen und Kollegen an die Schulen kommen", so Tullner. Man müsse neben der Quantität aber auch die Qualität der Lehrkräfte im Blick haben. Gut ausgebildete Kräfte hätten oberste Priorität.

Forderung "ein wenig plakativ"

Die Hauptforderung der Volksinitiative – 1.000 zusätzliche Lehrer einzustellen – bezeichnete der Minister als Chance, eine breite gesellschaftliche Diskussion zu führen. Tullner merkte an, die sofortige Einstellung 1.000 zusätzlicher Lehrer sei ein wenig plakativ und angesichts des leergefegten Bewerbermarkts "ein Stück weit unrealistisch". Der Handlungsspielraum des Ministeriums sei durch den beschlossenen Haushalt vorgegeben. Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2021 14.500 Lehrerstellen zu erreichen.

Für die AfD erklärte Hans-Thomas Tillschneider, die Forderungen der Volksinitiative klängen nach einer guten Sache. Es sei aber unklar, wo 1.000 zusätzliche Lehrer herkommen sollten – insbesondere dann, "wenn wir ein gewisses Qualitätsniveau halten wollen". Tillschneider griff die Linken an, die zu den Unterstützern der Volksinitiative gehören. "Sie sind die Verführer in diesem Hause", sagte Tillschneider. Wenn Partei und Fraktion den Mangel beenden wollten, dürften sie nicht dafür plädieren, "immer mehr Wohlstandsmigranten ins Land zu lassen". Die Einwanderungspolitik der Partei widerspreche dem Mangel, den es an vielen Stellen im Land gebe.

"Hätte Merkel die Grenzen nicht geöffnet, wäre die Situation in Sachsen-Anhalts Schulen nicht so schlecht", rief Tillschneider. An die Eltern sagte er, sie sollten sich nicht vor "den Karren dieser verlogenen Politik spannen lassen" und stattdessen der AfD vertrauen.

Wer hinter der Volksinitiative steckt Die Volksinitiative "Den Mangel beenden! – Unseren Kindern Zukunft geben!" hat sich im Frühsommer dieses Jahres gegründet. Zu den nach eigenen Angaben 15 Bündnispartnern der Initiative gehören unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Landeselternrat, der Grundschulverband sowie der Sekundarschullehrerverband.

"Tragen Mitverantwortung für überzogenen Spardruck"

Die SPD sagte in Person der Abgeordneten Angela Kolb-Janssen, ihre Fraktion betrachte sich als einer der Adressaten dieses Protests. "Wir wissen, dass wir eine Politik mitgetragen haben, die Sachsen-Anhalt finanziell zwar besser da stehen lässt", aber dabei zu einer Verschlechterung der Personalsituation geführt habe. Man trage Mitverantwortung für den überzogenen Spardruck in Schulen. "Wir haben aber schon vor der Landtagswahl und auch während der Koalitionsverhandlungen auf einen Richtungswechsel hingearbeitet", sagte Kolb-Janssen.

Thomas Lippmann, bildungspolitischer Sprecher der Linken, nannte die Volksinitiative die einzige erfolgversprechende Möglichkeit, der Landesregierung deutlich zu machen, dass sie mit ihrer Personalpolitik auf dem Holzweg sei. Die fortschreitende Zerrüttung an der Basis in Schulen werde von Eltern und der Bevölkerung nicht länger hingenommen. Die Regierung forderte er auf, den Weg mit einem Nachtragshaushalt frei für zusätzliche Einstellungen zu machen. "Der Finanzminister weiß, dass Geld für mehr Stellen vorhanden ist", so Lippmann. Auf die Vorwürfe der AfD antwortete Lippmann, sie seien eine Diffamierung der 15 Organisationen, die die Bürger und ihre Initative unterstützt hätten.