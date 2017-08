Eine Anzeige wegen Volksverhetzung gegen Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg bleibt folgenlos. Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, aus dem zur Verfügung stehenden Material hätten sich keine Straftaten herleiten lassen. Die Staatsanwaltschaft habe es deswegen abgelehnt, in strafrechtliche Ermittlungen einzutreten.

Die SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hatte Poggenburg im Juni angezeigt. Hintergrund war seine Aussage zu der geringen Beteiligung an einer Friedensdemonstration von Muslimen in Köln. Der AfD-Politiker hatte dazu am 17. Juni bei Twitter geschrieben: "Verwundert überhaupt nicht. Islam steht eben für Terror, Gewalt und Co., warum sollten Muslime dagegen demonstrieren?"