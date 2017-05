Jetzt sei es wichtig, so Höppner, strategisch junge Kandidaten aufzubauen, die Verantwortung übernehmen. "Wir brauchen jüngere Mitglieder, die neue Ideen einbringen." Weitere Schritte in Richtung Verjüngung sollen auf dem Parteitag beschlossen werden. So kandidiere mit der 31 Jahre alten Henriette Krebs aus dem Salzlandkreis eine junge Nachwuchspolitikerin für den Posten der Geschäftsführerin. Von solch jungen Kandidaten erhofft sich der designierte Parteichef, dass sie wiederum jüngere Mitglieder anziehen, die man aufbauen könne.

Andreas Höppner Bildrechte: IMAGO Vita Andreas Höppner Andreas Höppner ist 49 Jahre alt und von Beruf Maschinen- und Sicherheitsingenieur. Seit 2008 ist er Mitglied der Partei Die Linke, seit 2011 ist er stellvertretender Landesvorsitzender. Nach der Landtagswahl 2016 zog er als Abgeordneter in den Landtag ein. In der Fraktion ist er zuständig für Wirtschafts- Landwirtschafts- und Forstpolitik sowie Gewerkschaftspolitik.



Vor seinem Einzug in den Landtag war er beim Backwarenhersteller Fricopan als Techniker und Betriebsratsvorsitzender tätig und engagierte sich als Gewerkschafter. In seinem ersten Jahr im Landtag setzte er sich für den Erhalt von Fricopan ein und kritisierte bei der Diskussion über die Entlassungen im Zuge des Umzugs der Großbäckerei Lieken unter anderem die Fördermittelvergabe des Landes.

Landtagsabgeordnete zieht es nach Berlin

Nicht nur bei den Mitgliederzahlen erlebt die Linke einen stetigen Aderlass. Im Parlament hatte sie nach der Landtagswahl 2016 deutliche Verluste zu verzeichnen: Statt 28 Sitzen nur noch 16 Sitze. Und jetzt wird sich das Personalkarussell womöglich weiter drehen. Drei Landtagsabgeordnete zieht es in den Bundestag. Je nach Wahlergebnis könnten neben Petra Sitte (Listenplatz 1) und Jan Korte (Listenplatz 2) mit Birke Bull-Bischoff (Listenplatz 3), Matthias Höhn (Listenplatz 4) und Eva von Angern (Listenplatz 5) drei erfahrene und langjährige Abgeordnete im Herbst in den Bundestag einziehen. Hinter den Kulissen halten Genossen diesen geballten Kompetenzabzug von Magdeburg in Richtung Berlin für sehr problematisch.

Die Linke-Landtagsabgeordnete Eva von Angern könnte bald nach Berlin ziehen. Bildrechte: Eva von Angern/Die Linke Sachsen-Anhalt Die offiziellen Sprachregelungen klingen da um einiges milder. Von einer Schwächung der Linken im Landesparlament will niemand sprechen. "Ich bin ja nicht weg. Ich mische bundespolitisch mit", sagt die Linke-Landtagsabgeordnete Eva von Angern. Sie sieht darin eine Stärkung, wenn sie im Bund ihre Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt einbringen könne. Und Bull-Bischoff sagt, der Landesverband liege ihr am Herzen. Sie werde sich auch weiter engagieren. In der Partei verweisen alle auf erfahrene Nachrücker: Guido Henke und Frank Hoffmann, die beide schon einmal im Landtag aktiv waren. Und auch Katja Bahlmann aus dem Burgenlandkreis habe sich seit Jahren in der Kommunalpolitik engagiert.

Strategien gegen den Rechtsruck

Beim Parteitag richten sich die Blicke aber erst einmal auf Höppner. Sollte er gewählt werden, steht als nächstes gleich der Bundestagswahlkampf an. Politisch will er in den kommenden zwei Jahren verstärkt "klare Strategien gegen den derzeitigen Rechtsruck ausbauen und entwickeln" und Diskussionen zur Digitalisierung der Arbeit und des Alltags, zum bedingungslosen Grundeinkommen und linker Zuwanderungspolitik führen.

Landtagsabgeordneter und Linken-Urgestein Wulf Gallert, der auch Landtags-Vizepräsident ist, sagt, dass Höppner bodenständig sei, und als Gewerkschafter gleichzeitig gezeigt habe, dass er sich auch mit internationalen Konzernen anlege. Mit Blick auf die Herausforderungen der Partei sagt Gallert: "Wir brauchen wieder ein offensives Auftreten." Man müsse "laut, deutlich und erkennbar für die Menschen sein."