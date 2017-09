Volo-Blog "Wahlfahrt" Dessau-Roßlau: Ein Gefühl von (Un-)Sicherheit

Geht man rein von den Zahlen aus, dann gehört Dessau-Roßlau zu den gefährlichsten Orten in Sachsen-Anhalt. Nach Zahlen der Kriminalstatistik der Polizei kommen hier auf 100.000 Einwohner 11.288 registrierte Straftaten. Nur Magdeburg und Halle weisen im Bundesland höhere Zahlen auf. Wie sicher fühlen sich also die Bürger auf der Straße?

Klaviatur von Angst und Gewalt

Andersch: Die Gesellschaft ist polarisiert. Bildrechte: MDR/Florian Leue Um darauf eine erste Antwort zu bekommen, sind wir am Morgen mit Steffen Andersch verabredet. Er arbeitet beim Projekt "GegenPart", das sich gegen Rechtsextremismus engagiert. Fremdenhass und rassistische Übergriffe haben in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Auch Andersch berichtet von einem "exorbitanten Anstieg" rassistischer Mobilisierung in Dessau-Roßlau, vor allem, seitdem das Thema Flüchtlinge präsenter geworden ist. Ob die Menschen sich dadurch unsicherer fühlen, kann er nicht einschätzen. Aber für ihn steht fest, dass ein "Klima von Angst und Verunsicherung" herrsche, das die Gesellschaft polarisiere. In seinen Augen profitieren gerade im Wahlkampf die Gruppen davon, die auf der "Klaviatur von Angst und Gewalt" spielten. Um dem entgegenzuwirken, sind nach Steffen Andersch "alle gefragt: "Staat, Polizei und Zivilgesellschaft".

Dessau-Roßlau in den Medien

Gerade Dessau-Roßlau ist in letzter Zeit vermehrt in den Schlagzeilen aufgetaucht. Die Vergewaltigung einer Frau oder auch der Mord an einer chinesischen Studentin erregten große Aufmerksamkeit. Um zu erfahren, ob sich die Menschen auf der Straße dadurch unsicherer fühlen, fahren wir in die Innenstadt. Zu unserer Überraschung ist Sicherheit zwar ein Thema für die Passanten, mit denen wir sprechen. Allerdings weit weniger ausgeprägt, als wir es uns vorgestellt haben.

Carolin Reichert gibt zu, dass es Brennpunkte in der Stadt gibt und sie beruhigter sei, wenn sie mit dem Auto fahren kann. Als Ergebnis der Bundestagswahl erhofft sich die junge Frau, dass es mehr Polizeikräfte und verstärkte Videoüberwachung geben wird. Sie selbst hat kein Problem, einen Teil ihrer Privatsphäre für Sicherheit aufzugeben, denn "heute sind ja eh alle aktiv in Sozialen Medien". Schlechte Erfahrungen mit Gewalt oder Kriminalität hat Carolin Reichert persönlich jedoch noch keine gemacht. Sie glaubt, dass ein Gefühl von Unsicherheit eher durch die mediale Berichterstattung befeuert wird.

Soziale Gerechtigkeit statt Kriminalität

Zugespitzt: das Thema Kriminalität von Flüchtlingen Bildrechte: MDR/Florian Leue Die gleiche Ansicht hat ein anderer Passant, der sich in Dessau-Roßlau überhaupt nicht unsicher fühlt. Für ihn ist gerade das Thema Kriminalität von Flüchtlingen "von den Medien zugespitzt". Er ist sich sicher, dass "die Masse an Migranten ganz andere Absichten" haben, als Gewalt- oder Sexualdelikte zu begehen. Speziell die Tatsache, dass das Thema im derzeitigen Wahlkampf eine so große Rolle spielt, findet er falsch. Für ihn wäre "soziale Gerechtigkeit wichtiger".

Als wir die Innenstadt wieder verlassen wollen, treffen wir noch auf die asiatischen Studenten Cui und Shang. Die beiden leben seit einem Jahr in Dessau-Roßlau und studieren hier Architektur. Sie wirken irritiert, als wir sie auf das Thema ansprechen: "Wir fühlen uns hier sehr sicher. Die Menschen sind auch immer sehr freundlich."

Zahlen sind keine Gefühle

Wir verlassen Dessau-Roßlau daher mit einem für uns überraschenden Fazit. Die Statistiken weisen für die Region eine hohe Kriminalität aus. Doch davon lassen sich die Menschen hier nicht verunsichern – zumindest nicht diejenigen, mit denen wir gesprochen haben. Sicherheit ist für sie ein Thema, aber keines, von dem sie ihr Leben zu sehr beeinflussen lassen wollen.

Mehr zum Thema