Volo-Blog "Wahlfahrt" Ein blauer Fleck auf der Karte

"Das betrifft alle Bevölkerungsschichten, nicht nur die jungen Menschen“, sagt Marcus Weise. Der junge Mann ist seit dem 1. Januar Bürgermeister von Harzgerode und mit "das“ meint er den schleppenden Breitbandausbau der Stadt. Wenn es nach ihm geht, soll Harzgerode schon bald flächendeckend mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Netz surfen können. Die Förderanträge dafür sind alle eingereicht. "Wir haben unsere Vorarbeit geleistet“, sagt Marcus Weise, doch "es geht leider nicht so schnell, wie wir es gerne hätten.“

Wie dringend das Problem ist, verrät ein Blick in den sogenannten Breitbandatlas. Dort ist die Region um Harzgerode als großer, blauer Fleck eingezeichnet. Das bedeutet, dass dort weniger als zehn Prozent der Haushalte an schnelles Internet angeschlossen sind. Als schnell gilt in diesem Fall die angesprochene 50 Mbit/s-Verbindung.

Mit dem Handy geht es

Bürgermeister Marcus Weise möchte schnelles Internet in Harzgerode haben. Bildrechte: MDR/Florian Leue Auf dem Marktplatz, genau gegenüber vom Rathaus, betreibt Katharina Schädlich ein kleines Café. Einen festen Internetanschluss findet man in dem gemütlich eingerichteten Laden nicht. Den brauche sie auch nicht, sagt sie, denn mit ihrem Handy geht sie hier mobil ins Netz. "Da funktioniert zumindest alles.“ Sie selbst sei sowieso nicht so sehr auf schnelles Internet angewiesen. Auch ihr ISDN-Anschluss zuhause reiche aus. Allerdings war ihr Ehemann in der Vergangenheit frustriert gewesen, da er aus beruflichen Gründen auf eine gute Datenübertragung angewiesen war. Sie selbst ist der Meinung, "je weiter man sich vom Markt entfernt, desto langsamer wird es.“

Deutschland nur Mittelmaß

Laut "State of the Internet“-Bericht belegt Deutschland Platz 25 im weltweiten Vergleich, mit einer durchschnittlichen Verbindungsgeschwindigkeit von 14,6 Mbit/s. Bis 2025 will die deutsche Regierung knapp 100 Milliarden Euro in den Breitbandausbau investieren, um flächendeckend schnelles Internet zu haben.

"Es nervt und dauert ewig"

Wenn es nach Max geht, könnte das ruhig früher kommen. Wir treffen den 16-Jährigen auf seinem Weg nach Hause. Er wohnt etwas außerhalb von Harzgerode in Neudorf. "Auf den Dörfern muss man es mit schnellem Internet gar nicht erst versuchen“, erzählt er uns. Für ihn bitter: Er lädt sich Spiele gerne über das Internet herunter. Mit seiner Verbindung dauere das aber gerne einmal einen ganzen Tag. "Es nervt“, wie er es zusammenfasst.

Der Freifunker von Harzgerode

Eine versteckte Oase für Internetnutzer in Harzgerode ist ein unscheinbares, braunes Haus in der Friederikenstraße. Steht man davor und schaltet sein WLAN ein, dann kann sich jeder mit harz.freifunk.net verbinden und kostenlos im Internet surfen. Dahinter steckt Wolfgang Briedenhahn, der uns mit kariertem Hemd und kleinem Hund auf dem Arm freundlich empfängt. Hinter Freifunk steckt eine Initiative, die kostenloses Internet für alle ermöglichen will. Warum er sich dazu entschieden hat als Freifunker mitzumachen? "Ich bin daran interessiert, dass es mehr Bewegung und Vernetzung im Ort gibt.“

Bisher der einzige Freifunker in Harzgerode: Wolfgang Briedenhahn. Bildrechte: MDR/Florian Leue Er hofft, dass er durch sein Mitwirken ein wenig zum Fortschritt beisteuern kann, denn für ihn fühle sich Harzgerode ein wenig abgehängt an. In der Stadt ist er momentan der einzige Freifunker. Für den Rentner ist das Problem ein Herzensthema. Er würde es schön finden, wenn zum Beispiel alle Schulen schon bald schnelles Internet nutzen könnten. Dass er seinen Beitrag im Kleinen liefert, sieht er tagtäglich. "Es gibt viele Passanten, die hier stehenbleiben und kurz im Internet surfen.“

Optimismus für die Zukunft

Auf uns macht es den Eindruck, dass schnelles Internet in Harzgerode ein allgegenwärtiges Thema ist. Sich aber viele mit der Situation arrangiert haben. Denn zumindest mobiles Internet über Handy ist verhältnismäßig schnell. Aber damit will sich Bürgermeister Marcus Weise nicht zufriedengeben. In spätestens zwei Jahren will er in ganz Harzgerode die Breitbandgeschwindigkeit von 50 Mbit/s haben. Und das soll nur ein erster Schritt sein. "Danach folgen Gigabit pro Sekunde!“

Mehr zum Thema