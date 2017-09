Die Rufe kommen vom Hirten Andre Heyroth, der 600 Schafe über die Fläche treibt. Das macht er seit 2009: jeden Tag zehn Stunden, bei Wind und Wetter. Denn die Schafe müssen genährt werden – und es gibt auch noch einen ganz pragmatischen Grund. Durch das Weiden der Schafe werden die Rasen- und Heideflächen in Kellerberge gepflegt, bleiben erhalten und können sich außerdem weiter ausbreiten. Also eine ganz natürliche Kur für das Gebiet.

Was aber auf dem 284 Hektar großen Gebiet passiert, geht an den Anwohnern offenbar vorbei. Beim Spazierengehen mit Hund und Katze wirft die Frage nach der Naturschutzfläche ein großes Fragezeichen auf die Gesichter. Für Menschen wie Andre Heyroth ist das ein besonders Ärgernis. Es werde einfach von allen Seiten falsch eingeschätzt, "was man so leistet". Deshalb ärgere es ihn auch, dass der Umweltschutz im Wahlkampf vor der Bundestagswahl fast gar keine Rolle spielt. Das Thema müsse wieder mehr ins Bewusstsein gerückt werden, fordert Heyroth.

Diese Touristen aus dem Erzgebirge haben zufällig das „Naturerbe“ entdeckt – und sind beeindruckt. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Das sehen auch Touristen aus dem Erzgebirge so, die den Feldweg entlang wandern. Die Umwelt in den Fokus zu nehmen, sei aber nicht nur Aufgabe der Politik, sondern vor allem der Bildung. "Kinder müssen wieder lernen, wo sie leben." Das könne dann auch zu einer Rückkehr der Wertschätzung für die Natur und Menschen im Einsatz dort führen. "Umwelt passiert im Kleinen. Zum Beispiel, wenn Leute ihren Müll aus dem Wald einfach wieder mitnehmen würden."



Andre Heyroth findet auch, dass die Umwelt bei der Bildung deutlich zu kurz kommt. Deswegen nimmt er das bei seinem kleinen Sohn selbst in die Hand und nimmt ihn so oft es geht mit zu den Schafen. "Hoffentlich wird er dann auch Schäfer." Dann könnte auch er sich in zwanzig Jahren um das "Naturerbe" Kellerberge kümmern. Und vielleicht wissen dann auch die Anwohner, was fast vor ihrer Haustür passiert.