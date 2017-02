Zum 1. März sollten 300 neue Kräfte eine Ausbildung bei der Landespolizei anfangen. Nach Angaben des Innenministeriums sind bisher aber nur 233 Verträge unterschrieben worden. Hauptproblem sei, dass die Zahl der geeigneten Bewerberinnen und Bewerber zu gering ist, sagte Ministeriumssprecher Christian Fischer. Man wolle nun prüfen, ob die fehlenden Einstellungen im Herbst nachgeholt werden könnten. Erfahrungsgemäß würden sich in der zweiten Jahreshälfte mehr Schulabgänger bewerben.

Mit den zusätzlichen Kräften soll die reguläre Landespolizei entlastet werden. Dafür werden die Wachpolizisten in drei Monaten ausgebildet. Die neue Einheit soll bis Jahresende auf 100 Kräfte anwachsen und ist auf zwei Jahre angelegt. Danach sollen die Angestellten in den regulären Polizeidienst wechseln können. 20 Wachpolizisten sind bereits seit August im Norden des Landes im Einsatz.

Sachsen-Anhalt will die Polizei deutlich aufstocken. In diesem Jahr gibt es mit 700 Ausbildungsplätzen doppelt so viele wie im Vorjahr. Bis zum Jahr 2021 soll es dann wieder gut 6.400 Polizisten geben. Derzeit sind es weniger als 6.000.