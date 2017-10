Besonders gern nutzten junge Frauen und Männer aus China das Angebot, gefolgt von Indien und der Ukraine. Insgesamt waren an den Hochschulen 134 Nationalitäten vertreten. 13 Prozent aller Studenten in Sachsen-Anhalt waren Ausländer.



Aus Sicht von Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann ist diese Entwicklung positiv. Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man solle offen gegenüber Fremden sein. "Das ist an Hochschulen so und strahlt in die Gesellschaft aus. Natürlich zunächst an den Orten, an denen Hochschulen angesiedelt sind. Aber ich denke, auch darüber hinaus." Man dürfe nicht vergessen, dass junge Menschen neben ihrer Bedeutung für die Wirtschaft auch als Botschafter und Ansprechpartner in ihren Heimatländern wichtig seien.