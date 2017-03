Notizen in unruhigen Zeiten Pop und Populismus – ein Jahr AfD im Magdeburger Landtag

Gangsta-Rap im Magdeburger Landtag: Eh Alter, das geht voll ab. Das deutsche Volk wird nämlich unstrukturiert mit "hereingeholten Antänzern" und jeder Menge "Ficki-Ficki-Fachkräften". Der da den Ghetto-Slang so cool drauf hat, heißt Mario Lehmann, AfD-Landtagsabgeordneter und der muss ja Bescheid wissen, schließlich war er lange Zeit Polizeihauptkommissar.

Wer schon immer geglaubt hat, dass der sonntägliche "Tatort" nur sehr entfernt den deutschen Polizeialltag spiegelt, dürfte sich durch solche Äußerungen bestätigt fühlen. Allerdings zeigte das Landtagspräsidium ebenfalls wenig Problembewusstsein, denn es gab für diese verbalen Entgleisungen keinen Ordnungsruf. Sie habe die Äußerung überhört, sagte CDU-Landtagspräsidentin Brakebusch, die zuvor noch einen SPD-Abgeordneten wegen der Verwendung des Begriffs "Pappnase" kritisiert hatte. Brakebusch ist immerhin gelernte Krippenerzieherin. "Pappnase" geht also gar nicht, "Ficki-Ficki-Fachkraft" kann man hingegen schon mal überhören, wo doch ohnehin überall vom Fachkräftemangel die Rede ist.

Gekünstelte Empörung oder gezielte Provokation?

Nun könnte man mir wieder so eine gekünstelte Empörung vorwerfen, nur weil der Herr Lehmann sich im Wort vergriffen hat, mächtigere Politiker greifen ganz woanders hin. Und schließlich habe der Abgeordnete doch nur dem Volk aufs Maul geschaut, das sei doch gute Lutherische Tradition im Jahr der Reformation. Ein solcher Einwurf verkennt allerdings, dass diese gezielten Provokationen ein wichtiger Bestandteil der AfD-Strategie sind.

Das deutsche Parlament – und somit auch Sachsen-Anhalts Landtag – ist kein Debattenparlament. Inhaltliche Auseinandersetzungen finden hauptsächlich in Ausschüssen statt. Bildrechte: IMAGO In der vergangenen Woche, ein Jahr nach der Landtagswahl, zog AfD-Fraktionschef Poggenburg im MDR eine positive Bilanz der Parlamentsarbeit. "Der Ton ist hier und da etwas rau, aber das ist gar nicht schlimm, denn so ein einschläferndes Plenum hat wirklich nichts." So mancher Beobachter des Magdeburger Landtags würde Poggenburg im ersten Moment zustimmen. Allerdings ist das deutsche Parlament im Gegensatz zu dem der britischen Schwestern und Brüder kein Debattenparlament.



Die inhaltliche Auseinandersetzung erfolgt sehr viel mehr in Ausschüssen und weniger im offenen Schlagabtausch des Plenums. Wenn man den übrigen Parteien des Magdeburger Parlaments glaubt, dann ist das Wirken der AfD in den Ausschüssen bislang weitaus weniger spektakulär, als die öffentlichkeitswirksamen Provokationen am Rednerpult. Sachsen-Anhalts AfD sieht im Landtag offenbar eine Showbühne, auf der ihre Abgeordneten als politische Rampensäue lustvoll das Ende des christlichen Abendlandes verkünden.

Parlamentarisches Schattenboxen auf niederem Niveau

Dabei haben die selbst ernannten Verteidiger eines "gesunden Menschenverstandes" zumindest verstanden, dass es hilfreich ist, wenn man über Grundkenntnisse in der Ökonomie der Aufmerksamkeit verfügt. Anlass der "Ficki-Ficki"-Äußerung war nämlich ein Antrag der AfD, das deutsche Wahlrecht nicht zu ändern – eine Entscheidung, die anzustreben das Magdeburger Parlament weder die Macht hat, noch bislang die Bereitschaft dazu erkennen ließ. Parlamentarisches Schattenboxen also auf niederem Niveau, welches jedoch dazu führte, dass andere Themen der Sitzung, wie zum Beispiel die Debatte über die Gleichstellung anlässlich des Frauentages, wenig Beachtung fanden.

Eigentlich irrelevante Themen durch provokative Formulierungen in der öffentlichen Meinung zu platzieren, das sind Methoden, die auch im letzten US-Wahlkampf beobachtet wurden und offenbar auch in anderen deutschen Landesparlamenten von der AfD genutzt werden. Mal geht es um angeblich vertuschte Vergewaltigungen, um Epidemien in Flüchtlingsunterkünften, oder die Frage, wie viele Homosexuelle in einem Bundesland leben.

Tatsächlich ist es der AfD gelungen, die Debattenkultur im Magdeburger Landtag zu verändern, denn die Einwürfe aus dem rechten Flügel im Parlament haben dazu geführt, dass die übrigen Parteien sich dem raueren Klima angepasst haben. Allerdings handelt es sich dabei überwiegend um eine Verschärfung im Ton und weniger im Inhalt, weil nämlich die von der AfD eingebrachten Themen nur selten zu mehr intellektueller Tiefe in der politischen Auseinandersetzung führen.

"Einschläferndes Plenum" durch raues Auftreten beleben

Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg Bildrechte: dpa Es lässt sich sogar ein eher gegenteiliger Trend beobachten, denn die permanente Dauerskandalisierung der politischen Verhältnisse durch die AfD, das Gerede von "Altparteien" und dem "Merkel-Kartell" sorgt dafür, dass holzschnittartige Vereinfachungen an die Stelle von inhaltlicher Auseinandersetzung getreten sind. Ein Denken und Reden in Schwarz-Weiß, das keine Zwischentöne mehr ermöglicht und politische Konkurrenten zu Feinden erklärt, ist jedoch nicht geeignet, der komplexen Gegenwart gerecht zu werden. Würde man die Spiele der Bundesliga plötzlich in Schwarz-Weiß übertragen, gäbe es einen lautstarken Aufstand in der Republik, politisch hingegen scheint so ein Rückfall in die Vormoderne sehr viel weniger Aufregung zu verursachen.