Böhmer hielt den Ostdeutschen vor, zu sehr auf ihre eigenen Angelegenheiten zu schauen. Sie hätten "nach wie vor ein Problem damit, einen föderalistischen Staat mit inneren Unterschieden zu akzeptieren". In der DDR hätten sie "den Begriff Föderalismus bestenfalls nur aus einem Wörterbuch" gekannt. "Und heute leiden wir darunter, dass es noch nicht so ist wie im Westen. Obwohl der Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland in manchen Gebieten noch größer ist. Die Leute in Westdeutschland, die in föderalistischen Strukturen groß geworden sind, die leiden nicht darunter. Ich habe noch nicht gehört, dass jemand im Oldenburgischen klagt, dass die Löhne nicht so hoch sind wie in Bayern. Aber bei uns ist das ein Grund zur Klage."