In Sachsen-Anhalt sind im laufenden Bundestagswahlkampf mehr Wahlplakate zerstört worden als vor vier Jahren. Das Landeskriminalamt (LKA) hat nach eigenen Angaben bislang 1.238 beschädigte Plakate registriert – im gesamten Wahlkampf 2013 seien es 809 Fälle gewesen, teilte ein Sprecher mit. Fragt man die großen Parteien in Sachsen-Anhalt, ergibt sich ein anderes Bild: Sie kommen auf insgesamt rund 2.400 zerstörte Plakate. Dass es bei den Angaben von Parteien und LKA zu Abweichungen komme, ist laut LKA nicht ungewöhnlich. Ein LKA-Sprecher erklärte, das könne auch an einer unterschiedlichen Zählweise liegen.

Nach seinen Angaben fertigt das LKA wöchentlich ein Lagebild an. "Wir können nur die zerstörten Plakate aufnehmen, die uns gemeldet oder durch Beamte auf Streife festgestellt werden", sagte er weiter. Die Zahlen zeigen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt eine Woche vor der Bundestagswahl die am meisten betroffene Partei ist. Das LKA hat 867 Fälle gezählt, in denen Wahlwerbung der Partei beschädigt wurde – gefolgt von CDU (121 Fälle) und SPD (95).

An einem Tag habe er allein 15 Anzeigen wegen zerstörter Großplakate geschrieben, sagte Matthias Kleiser von der Magdeburger AfD-Landesgeschäftsstelle. "Von der Stadt Schönebeck erhielt ich den Anruf, dass ein kompletter Straßenzug mit A1-Plakaten demoliert worden sei." Die Plakatierung sei aber auch noch nicht abgeschlossen. "Bis zum 24. September müssen wir mit weiteren Zerstörungen, Demontagen und Beschmierungen rechnen", so Kleiser.

Die CDU hat nach eigenen Angaben bislang rund 1.830 zerstörte Plakate sowie 95 beschädigte Großflächenplakate registriert. "Zum größten Teil werden die Beschädigungen an den Großaufstellern zur Anzeige gebracht", sagte CDU-Pressesprecher Michel Kleinhans. Er bezifferte den Schaden bislang auf rund 10.000 Euro. "Die vollständigen Zerstörungen von Großaufstellern sind dabei noch nicht berücksichtigt." Die Plakate werden soweit wie möglich ersetzt. Besonders groß sei die Zerstörungswut im aktuellen Wahlkampf in Halle, dem Saalekreis sowie im Raum Wittenberg.

Das sagt das Strafgesetzbuch Nach Paragraph 303 des Strafgesetzbuches, in dem Sachbeschädigung geregelt ist, kann diese mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder aber einer Geldstrafe bestraft werden. Ebenso werde bestraft, wer "unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur verübergehend verändert". Der Versuch sei strafbar, heißt es in Paragraph 303 weiter.

Beschädigte Wahlwerbung ist in Sachsen-Anhalt keine Seltenheit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Sozialdemokraten verzeichnen im aktuellen Wahlkampf eine "stärkere Zerstörungswut" als bei der vergangenen Bundestagswahl 2013. Bislang seien schon 37 Großplakate sowie 450 A1-Plakate der SPD im Land zerstört, beschmiert oder beschädigt worden. "Großflächen werden umgehend neu beklebt – spätestens 24 Stunden nach der Meldung", sagte Parteisprecher Martin Krems-Moebbeck. A1-Plakate werden hingegen solange aufgehängt, wie der Vorrat reicht.

Auch die FDP hat einige zerstörte Plakate zu beklagen, allerdings in einem geringeren Rahmen. "Uns liegen Meldungen von vier beschädigten Großflächen und eine marginale Anzahl von beschmierten A1-Plakaten vor", sagte FDP-Sprecherin Anne Röder. Neu sei die "Beklebung durch andere Interessensgruppen mittels Plakatsticker" und schriftliche Diffamierungen. So seien im Stadtgebiet von Halle rund 20 Plakate zerstört worden. "Die Zerstörungswut liegt weit unter den Erfahrungen aus der Landtagswahl 2016", so Röder.

Keinen "signifikanten Unterschied" bei der Zerstörung von Plakaten können hingegen die Grünen feststellen. "Wir wissen von zehn beschädigten Großflächen", teilte Sprecher Timo Gedlich mit. Eine "auffallende Erhöhung bei den Beschädigungen" können auch die Linken nicht feststellen. Bislang wurden 40 ihrer Großflächen sowie 50 Plakate im Land abgerissen oder beschmiert. "Die Beschädigungen werden konsequent zur Anzeige gebracht", sagte Linken-Sprecherin Anke Lohmann.

