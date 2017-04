Landtag Hitzige Diskussion zu Aufarbeitung von DDR-Unrecht

Im Landtag ist am Freitag eine hitzige Diskussion über die Aufarbeitung der SED-Diktatur entbrannt. Anlass war ein Antrag der Koalitionsfraktionen, einen Ausschuss einzuberufen, in dem überprüft werden soll, ob Landtagsabgeordnete für die Staatssicherheit tätig waren.

Insbesondere zwischen den Fraktionen von CDU, SPD und AfD und Linken entbrannte dabei eine hitzige Debatte: CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt warf AfD- und Linksfraktion vor, eine "Allianz zu schmieden", obwohl beide Parteien sich politisch sonst hassten. Linken-Fraktionschef Swen Knöchel entgegnete, das sei an Billigkeit der Polemik kaum zu überbieten. Redner von AfD und Linken hatten sich einem solchen Ausschuss gegenüber skeptisch gezeigt. Während AfD-Mann Matthias Büttner sagte, man solle stattdessen lieber in die Zukunft blicken, sagte Linken-Landeschefin Birke Bull-Bischoff, ein solcher Ausschuss befördere einen "Tunnelblick auf die Geschichte".

Landtag stimmt mehrheitlich für Ausschuss

Der Landtag stimmte nach der Debatte dennoch mehrheitlich für einen solchen Ausschuss (Ja: 61 Abgeordnete, Nein: 20 Abgeordnete, Enthaltung: drei Abgeordnete). Diesen hatten die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen beantragt und sich damit auf Paragraph 46a des Abgeordnetengesetzes berufen. Der Paragraph besagt, dass Abgeordnete beim Landtagspräsidium einen solchen Antrag auf Überprüfung einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der DDR einbringen können.

Den entsprechenden Passus im Abgeordnetengesetz hatte der Landtag im Jahr 2007 beschlossen. Jetzt haben die Koalitionsfraktionen davon Gebrauch gemacht und ihren Antrag mit unter anderem mit der neuen Zusammensetzung des Landtags nach der Wahl 2016 begründet.

Sebastian Striegel (Bündnis 90/Die Grünen) Bildrechte: dpa Sebastian Striegel (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, Erinnerungsarbeit setze Wissen voraus. Deshalb müssten Verstrickungen in das Ministerium für Staatssicherheit beleuchtet werden. "Wir Landtagsabgeordnete sollten beispielhaft vorangehen", so Striegel. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion warb dafür, zu differenzieren. Es müsse geprüft werden, in welcher Lebenssituation sich jemand für eine Beschäftigung bei der Stasi entschieden habe – ob er hauptamtlich oder inoffiziell tätig war und ob er sich unter Druck oder freiwillig dafür entschieden habe.

Birke Bull-Bischoff (Linke) Bildrechte: Jens Schlueter/dapd Linken-Abgeordnete Birke Bull-Bischoff sagte, ein solcher Ausschuss befördere einen "Tunnelblick auf die Geschichte". Statt einen Blick auf die Komplexität von Verstrickungen zu werfen, reduziere Paragraph 46a die Debatte auf die Kategorien "schuldig" und "nicht-schuldig". Die Landeschefin der Linkspartei sagte, es gehe darum zu verstehen, wie die DDR funktioniert habe. Dabei dürfe nicht nur eine Tätigkeit bei der Staatssicherheit beleuchtet werden. Dann müssten auch Funktionsträger von Freier Deutscher Jugend (FDJ), den Blockparteien sowie aus Sport und Kunst thematisiert werden. In der Linkspartei müsse jeder, der ein Amt oder Mandat anstrebe, seine politische Biografie offenlegen.

Matthias Büttner (AfD) Bildrechte: AfD Für die AfD-Fraktion sagte Matthias Büttner, mehr als ein Vierteljahrhundert nach Ende des Unrechtsstaats DDR müsse in Parlamenten Schluss sein mit ständiger Überprüfung auf eine Tätigkeit bei der Staatssicherheit. "Wir sollten lieber in die Zukunft blicken, die Rehablitierung der Opfer aber weiter voranbringen." In der AfD-Fraktion gebe es viele junge Gesichter, die mit der Stasi gar nichts zu tun gehabt haben könnten. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle warf Büttner daraufhin vor, dieses Argument trage nicht – insbesondere vor dem Hintergrund, dass es auch mehrere ältere AfD-Abgeordnete gebe. Jan Wenzel Schmidt sagte später zur Kritik, die AfD sei nicht grundsätzlich gegen die Aufarbeitung. Nur sei sie gegen den "aufgebauschten Schuld-Kult", der mit diesem Thema einhergehe.

Silke Schindler (SPD) Bildrechte: dpa Silke Schindler (SPD) erklärte, die Einberufung des Ausschusses stärke Ansehen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei den Bürgern. Für Politiker seien das bedeutende Eigenschaften. "Wir sollten offen mit der Vergangenheit umgehen", so Schindler. Es gebe immer wieder Situationen, in denen das nicht der Fall sei. "Wir sind es der Bevölkerung schuldig, dass wir unsere Vergangenheit offenlegen und diskutieren", sagte sie weiter.

Eva Feußner (CDU) Bildrechte: CDU Sachsen-Anhalt Eva Feußner (CDU) ist der Ansicht, dass sich in der DDR jahrzehntelang gefestigte Überzeugungen nicht abstreifen lassen wie ein altes Kleidungsstück. Wer die Geschehen bis 1989 nicht aufarbeite, könne die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht meistern. Feußner wurde im Anschluss an ihre Rede vorgeworfen, kein Wort zur Geschichte der CDU in der DDR genannt zu haben. Feußner bestritt das und sagte, die CDU stimme einem Ausschuss zur Überprüfung der Tätigkeit von Abgeordneten in der Stasi seit Jahren zu. Dadurch arbeite auch die CDU ihre eigene Vergangenheit als Blockpartei auf.

Paragraph 46a des Abgeordnetengesetzes AbgG Den entsprechenden Passus im Abgeordnetengesetz hatte der Landtag im Jahr 2007 beschlossen und das mit einem Bundestagsbeschluss begründet, wonach im veränderten Stasi-Unterlagen-Gesetz weiterhin eine Überprüfung von Parlamentsmitgliedern möglichen gewesen war. In einem von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt gestellten Antrag hatte es darauf bezogen geheißen, der neue Passus im AbgG solle veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einer Überprüfung von Inhabern öffentlicher Ämter Rechnung tragen. Der Ältestenrat hatte dem Landtag damals empfohlen, dem Gesetzesentwurf zuzustimmen. CDU, SPD und FDP stimmten zu, die Fraktion von Linkspartei.PDS lehnte ab. Seitdem wurde der Ausschuss in jeder Wahlperiode einberufen.

Der Abstimmung war eine Aktuelle Debatte vorausgegangen, die von der Grünen-Fraktion beantragt worden war. "Unrecht hat kein Verfallsdatum", hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Sebastian Striegel, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen zum Einstieg gesagt. Opfer der SED-Diktatur hätten das Recht, dass an ihre persönlichen Nachteile in der DDR erinnert werde – auch 28 Jahre nach der friedlichen Revolution von 1989. Wer versöhnen wolle, müsse aufklären.

Das ist eine Aktuelle Debatte Als Aktuelle Debatte wird im Landtag eine Aussprache bezeichnet, in der ein Thema von allgemeinem und aktuellen Interesse besprochen wird. Jede Fraktion kann laut Landtag pro Jahr sechs solcher Aktuellen Debatten beantragen. Im Bundestag wird von einer Aktuellen Stunde gesprochen.

Für die Landesregierung sagte Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU), für Heimkinder sei eine strafrechtliche Rehabilitierung noch heute schwer. Keding berief sich dabei auf einen Bericht der Bundesbeauftragten Viele Opfer wollten, dass die erlebten Erniederungen als Unrecht anerkennt werden. "Wir werden dem System DDR ohne diese Anerkennung nicht angemessen begegnen können", so die Ministerin.

