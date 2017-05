Jobs in Sachsen-Anhalt So lebt es sich im "Niedriglohn-Land"

Steven Schwarz wuchtet eine buntgefleckte Neunziger-Jahre-Couch in einen Transporter. "Help e.V." steht auf seinem blauen Pullover. So heißt das Sozialkaufhaus in Magdeburg, für das er seit 6 Jahren arbeitet. Eigentlich hat der 29-jährige Maler und Lackierer gelernt. Arbeiten auf dem Bau, das war nichts für ihn. Das Logistik-Geschäft dagegen schon.

Ein Knochenjob für 600 Euro im Monat

Es geht in die Plattenbau-Siedlung Leipziger Straße in Magdeburg. Dort hat ein Asylbewerber aus Afghanistan die dreiteilige Couch-Garnitur für 134 Euro bestellt. Nicht nur die Kunden vom Sozialkaufhaus leben am Existenz-Minimum, auch die Mitarbeiter. Steven Schwarz schraubt, schleppt und liefert Möbel in Magdeburg und Stendal aus. Ein Knochenjob. Dafür bekommt er 600 Euro im Monat, 320 kommen vom Sozialamt. Steven Schwarz erhält zwar Mindestlohn, 8,84 Euro pro Stunde, darf aber nur 25 Stunden die Woche arbeiten. "Durch den Mindestlohn haben sie mir die Stunden gekürzt, die mussten ja auch erstmal damit klarkommen", sagt Steven Schwarz und quetscht dabei die Couch in den Fahrstuhl. Der Mindestlohn als Vollzeit-Bremse. Zumindest für Steven Schwarz, der jetzt für den Führerschein spart. Und danach? "Hoffe ich, dass ich mehr Verantwortung bekomme und irgendwann wieder Vollzeit". Kurze Verschnaufpause. Dann geht es weiter zum nächsten Kunden nach Biederitz.

Wachsendes Dienstleistungs-Gewerbe