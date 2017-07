Jobs in Sachsen-Anhalt So lebt es sich im "Niedriglohn-Land" – Teil 3

Angelika Finger wünsch sich gerechte Entlohnung für ihre Arbeit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

20 Kilometer elbaufwärts: In Schönebeck lebt Angela Finger, 55 Jahre alt, Reinigungskraft. Sie hat die letzten fünf Jahre nachts Büroräume bei Thyssen Krupp geputzt. Dann wurde sie entlassen. Mit ihrem Minijob und Hartz IV bekommt sie 700 Euro im Monat. Angela Fingers Wunsch an die Politik lautet: Leben ohne staatliche Zuschüsse.



Vor allem möchte sie, dass die Arbeit, die man tut, gerechter entlohnt wird. "Dass man endlich aus diesem Mini-Lohnbereich rauskommt, aus diesem Niedriglohnbereich", erklärt sie. Fingers Meinung nach, wird in dem Bereich Schindluder betrieben. "Die Leute werden so verarscht. Ist nicht schön." Erwartungen seien bei ihr viele da. Ob die Politik diese umsetzen können, sei sie sich aber nicht sicher.