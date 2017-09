Jobs in Sachsen-Anhalt So lebt es sich im "Niedriglohn-Land" – Teil 4

Wahlkampf in Magdeburg: Steven Schwarz und seine Frau Melanie treffen vor der Bundestagswahl am 24. September auf Eva von Angern von der Partei Die Linke. Niedriglohn ist das Kernthema der Linken, trotzdem traut Möbelpacker Steven der Partei nicht so viel zu. Der Möbelpacker schwankt zwischen CDU und Linkspartei. "Vom Programm her würde ich die Linke wählen, ich traue denen aber einfach nicht so viel zu. Und die CDU mit Kanzlerin Merkel, der traue ich das einfach eher zu", erzählt Schwarz MDR SACHSEN-ANHALT vor den Treffen mit den Politikern. Schwarz ist 29 Jahre alt und gelernter Maler und Lackierer. Er arbeitet im Sozialkaufhaus Help und verdient 900 Euro im Monat.

Steven Schwarz und seine Frau Melanie im Gespräch mit Eva von Angern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Linke fordert 12 Euro Mindestlohn. Steven Schwarz bezweifelt, dass er damit am Ende wirklich mehr Geld in der Tasche hat. "Wenn die Bevölkerung 12 Euro Mindestlohn hat, dann wird die Milch teurer, alles andere wird teurer, die Mieten werden teurer, Teilzeit wird wahrscheinlich wieder mehr, das muss ja auch irgendwo finanziert werden", gibt er im Gespräch mit der Linken-Politikerin zu bedenken.



Eva von Angern ist die Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis Magdeburg und steht auf Platz fünf der Landesliste für die Bundestagswahl. Für sie ist zentral, wieviel Geld man tatsächlich zum Ausgeben hat. "Die Lebenserhaltungskosten steigen eh, das können sie im statistischen Landesamt nachgucken. Die Frage ist doch, wieviel Geld sie in der Tasche haben. Es gibt keine Alternative dazu, als dass sie am Ende des Monats mehr Einkommen haben. Nur dadurch erarbeiten sie sich höhere Rentenpunkte", argumentiert die Politikerin.

Das Programm der Linken: Steven ist angetan, aber immer noch nicht überzeugt.

Angela Finger hat einen Minijob und bezieht aufstockend Harz IV. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Schönebeck wirbt die SPD um Stimmen. Angela Finger ist 55 Jahre alt und arbeitet als Reinigungskraft. Mit ihrem Minijob und Hartz IV bekommt sie 700 Euro im Monat.



Finger hat die Sozialdemokraten schon öfter gewählt. Geändert hat sich an ihrer Situation wenig. Sie erzählt MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich traue der SPD zu, dass sich ein bisschen was ändert. Vielleicht auch der FDP. Ich weiß es nicht so genau." Für sie ist die Frage beim Thema Mindestlohn: Geht da noch mehr? Antworten erhofft sie sich von SPD-Kandidat Burkhard Lischka. Lischka ist Spitzenkandidat und Vorsitzender der SPD in Sachsen-Anhalt und ist Bundestagsabgeordneter.

Für den SPD-Politiker Burkhard Lischka sind bessere Löhne oberhalb des Mindestlohns wichtig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Finger findet, dass neun Euro schon nicht schlecht sind. "Aber gerade wenn man alleinerziehend ist, ist das auch zu wenig." Wenigstens zwischen 12 und 15 Euro sollte der Lohn liegen. "Aber ich weiß nicht, ob das machbar ist."



Für Lischka ist viel wichtiger als ein höherer Mindestlohn, dass mehr Arbeitsstellen an Tarife gebunden sind. "Ich glaube viel wichtiger ist, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber dafür sorgen, dass oberhalb des Mindestlohns wieder bessere Löhne zustande kommen."

Zurück in Magdeburg. Die CDU hat bei Steven Schwarz einen großen Merkel-Bonus. Kann ihn auch Direktkandidat Tino Sorge überzeugen? Sorge sitzt seit 2013 im Bundestag und wurde im Wahlkreis Magdeburg direkt gewählt.

Der CDU-Politiker Tino Sorge (li.) ist seit 2013 Bunestagsmitglied. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die beiden sind schnell beim "DU". Aber beim Thema CDU-Thema Vollbeschäftigung kennt Aufstocker Steven Schwarz eine andere Realität. Für Sorge stellt sich die Arbeitslage recht positiv da: "Es geht also darum, dass du einen Job bekommst. Möglichkeiten gibt es genug, die Arbeitslosigkeit ist halbiert worden, seit 2005."



Steven Schwarz misstraut jedoch der Statistik. "Ich hab gelesen: 2,5 Millionen Arbeitslose gibt es im Moment. Diese Zahl wird ja auch ein bisschen versteckt. Eigentlich sind es 3,5 Millionen, weil viele Leute einfach in irgendwelchen Maßnahmen stecken, Minijob haben."

Steven Schwarz gibt die Arbeitslosigkeit zu denken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sorge kennt das Problem. "Natürlich ist Statistik immer das eine, aber was den Einzelnen interessiert, ist ja nicht irgendeine Statistik." Für den CDU-Politiker ist aber etwas anderes ausschlaggebend: "Wichtig ist: In den letzten Jahren sind einfach viele gute Arbeitsplätze entstanden."



CDU oder die Linke? Nachdem Steven Schwarz beide Direktkandidaten getroffen hat, kann er beiden Parteien auch etwas abgewinnen. Er findet beide Kandidaten sympathisch, muss sich ihre Positionen aber noch einmal durch den Kopf gehen lassen, bevor er sich entscheiden kann.

Auf dem Marktplatz von Barby im Salzlandkreis baut der ehemalige Finanzminister von Sachsen-Anhalt einen Stand für seine Partei auf. Karl-Heinz Paqué will mit der FDP zurück in den Bundestag. Bis 2013 waren die Freien Demokraten im Bundestag vertreten, dann scheiterten sie an der Fünf-Prozent-Hürde. Der heutige Universitätsprofessor schaut vor allem auf die Arbeitgeber – nun lernt er mit Angela Finger die andere Seite kennen.

Angela Finger (l.) trifft auf den FDP-Politiker Karl-Heinz Paqué. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ihre Frage ist sehr konkret: "Wie stehen Sie zum Mindestlohn? Der beträgt ja derzeit knapp neun Euro. Ich finde das ist zu wenig." Paqué hält dagegen: "Wenn der Bäcker in Barby einen Mindestlohn von 12 Euro zahlen muss, das wird für die extrem schwierig." Ihm ist wichtig, dass man die Arbeitgeber entlastet. "Wenn Sie hier mit Mittelständlern reden, das ist eine Katastrophe. Übrigens auch im Zusammenhang mit dem Mindestlohn. Es werden unglaublich viele Kontrollen gemacht, es muss unglaublich viel Papierkram ausgefüllt werden. Das sagen ihnen alle Arbeitgeber, mit denen wir sprechen. Für die müssen wir etwas tun"

Karl-Heinz Paqué bleibt dabei: Erst die Arbeitgeber, dann die Arbeitnehmer. Angela Finger hilft das nicht weiter. "So richtig überzeugt haben mich alle beide nicht. Man muss schauen, was die Zukunft bringt, was sie so verwirklichen können – ein bisschen."