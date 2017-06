Jobs in Sachsen-Anhalt So lebt es sich im "Niedriglohn-Land" – Teil 2

Morgens um 7 Uhr in Schönebeck: Angelika Finger hat zum ersten Mal seit ihrer Kündigung vor zwei Monaten wieder Hoffnung: Sie hat ein Vorstellungsgespräch in Magdeburg. Es geht um eine Stelle in einer großen Reinigungsfirma. Natürlich sei sie aufgeregt, sagt sie. Aber mal abwarten, was draus wird.

Angelika Finger will weg vom Hartz IV. Kein Minijobben und Aufstocken mehr. Was sie sucht: Arbeit, von der man leben kann. Im Niedriglohnbereich geht das nur mit einem Vollzeit-Job von 40 Stunden pro Woche. Nach dem Vorstellungsgespräch ist sie zuversichtlich. Für sie sei es optimal gelaufen, sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. "Ich habe auf ein Praktikum gehofft, da ich einen Arbeitsvertrag habe, besser kann es nicht laufen, finde ich." Das Ergebnis: 9 Euro Stundenlohn, 30 Stunden die Woche, zwar nicht ganz Vollzeit. Aber immerhin: ein Neustart.

Wer ist Angelika Finger? Angelika Finger, 55 Jahre alt, ist Reinigungskraft aus Schönebeck. Sie hat die letzten fünf Jahre nachts Büroräume bei Thyssen Krupp geputzt. Dann wurde sie entlassen. MDR SACHSEN-ANHALT wird sie bis zur Bundestagswahl auf ihrem Weg begleiten.

Ernüchterung nach dem Kassensturz

Ein paar Wochen später ist die Euphorie bereits vorbei. Der Chef der Reinigungsfirma, Egbert Röwer, ist enttäuscht: Nach nur zwei Tagen hat seine neue Mitarbeiterin Angela Finger ihren Job hingeschmissen. Dabei hat Röwer ihr sogar eine Perspektive auf eine Vollzeit-Beschäftigung angeboten.

Reinigungsfirmen-Chef Egbert Röwer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Angelika Finger habe das auf verkehrte Rechnung gemacht, da müsse er ganz ehrlich sein, sagte Röwer MDR SACHSEN-ANHALT. "Sie war willig und hat auch eine gute Arbeit gemacht. Aber sie hat sich gesagt: 'Ich pack das nicht.' Wenn das so die Tendenz ist, das ist nicht gut."



Was Angelika Finger gemacht hat, war ein Kassensturz. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Heike hat die 55-Jährige alles noch mal durchgerechnet. Ihr Putzgehalt: 1.086 Euro Brutto. Davon gehen die Sozialabgaben, Miete und die Kosten für das Auto ab. Am Ende blieben ihr gut 300 Euro im Monat. Mit Hartz IV sieht das anders aus: Weniger Ausgaben und am Ende bleibt sogar mehr Geld in der Tasche. Geld, das zum Leben reicht.

Fehlender Führerschein wird zum Problem

Logistik-Unternehmer Mike Höfer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Genug Geld zum Leben, das kann auch Logistik-Unternehmer Mike Höfer in der Regel nicht zahlen. Er beschäftigt im Sozialkaufhaus "Help" überwiegend Teilzeit-Mitarbeiter: jung, willig, aber eben ohne die richtige Qualifikation.



So wie Steven Schwarz. Gerne würde sein Chef ihm mehr Verantwortung geben, aber es fehlt – wie so oft – der Führerschein. "Damit haben wir wirklich ein Problem", sagt Höfer MDR SACHSEN-ANHALT. "Leute zu finden, die einen Führerschein haben, damit wir auch bisschen flexibler arbeiten können."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer ist Steven Schwarz? Steven Schwarz, 29 Jahre alt, arbeitet im Sozialkaufhaus "Help" in Magdeburg. Eigentlich hat er Maler und Lackierer gelernt. Arbeiten auf dem Bau, das war nichts für ihn. Das Logistik-Geschäft dagegen schon. MDR SACHSEN-ANHALT wird ihn bis zur Bundestagswahl auf seinem Weg begleiten.

Führerschein muss warten

Für den Führerschein hatte Steven Schwarz das Geld eigentlich schon fast zusammen. Im Moment könne er ihn aber wegen finanzieller Probleme nicht weiter machen, erklärt Schwarz MDR SACHSEN-ANHALT. So habe zum Beispiel die Katze Kinder bekommen. Die Kosten beim Tierarzt: 580 Euro. "Und die möchte man ja auch nicht sterben lassen, die Katze." Ausgaben außer Plan kann Steven Schwarz nicht ohne weiteres schultern. Für ihn bedeutet das: Wieder eine Verzögerung auf dem Weg zum Vollzeit-Job.