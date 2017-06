Trotz Lehrermangels Sachsen-Anhalt bildet weniger Lehrer aus

In Sachsen-Anhalt werden im kommenden Studienjahr wieder weniger Lehrer ausgebildet. Nach MDR-Informationen wurde eine einmalige Erhöhung der Studienplatz-Zahlen an der Universität Halle-Wittenberg durch das Land nicht verlängert. Ab dem Wintersemester 2017 werden damit 150 neue Lehramtsstudenten weniger aufgenommen als noch im Vorjahr.

Der Schwerpunkt der Lehrerausbildung in Sachsen-Anhalt liegt an der Universität in Halle, wo laut Zielvereinbarung zwischen Universität und Landesregierung pro Jahrgang regulär 550 Studienplätze bereitgestellt werden.