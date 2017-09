Kurzfristig lässt sich das nun nicht mehr ändern. Die grundständige Lehrerausbildung an den Universitäten des Landes dauert bis zu sieben Jahre. Um die Lücken heute zu schließen, hätten also in großer Zahl Studenten vor sieben Jahren das Lehramtsstudium aufnehmen müssen. Doch damals war Sachsen-Anhalt auf Sparkurs, die ausgebildeten Lehrer bekamen keine Perspektive und wanderten in andere Bundesländer ab. Es sind die Auswirkungen dieser Sparpolitik, die sich an den Schulen aktuell bemerkbar machen. "Das Land hat einfach zu lange Zeit nichts getan in der Übergangsphase von zu viel Lehrern noch aus Vor-Wende-Zeiten zu Lehrermangel", kritisiert Thomas Bremer, der die Lehrerausbildung in Halle leitet.