Problem an Schulen Weniger Lehrer, mehr Stundenausfälle

Kritik an diesen Plänen kommt von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die Punkte würden sich im Klein-Klein verlieren und die Neu-Einstellungen würden nicht ausreichen. Zudem hat sich der Grundschulverband zu Wort gemeldet mit einer Kritik an Tullners Kürzung der Lehrerarbeitszeit pro Schüler. Diese Kürzung bedeutet, dass jeder Lehrer mehr Schüler betreuen muss. Das führe zu einer weiteren Überlastung der Lehrerschaft und Erkrankungen, so der Verband. Er hat sich in einem Brandbrief an das Ministerium gewandt.