Sachsen-Anhalts SPD-Landeschef Burkhard Lischka will nun doch über 2018 hinaus im Amt bleiben (Archivbild). Bildrechte: dpa

SPD Sachsen-Anhalt Lischka will nun doch Parteichef bleiben

SPD-Landesvorsitzender Burkhard Lischka will entgegen eigener Aussage nun doch über das Jahr 2018 hinaus im Amt bleiben. Das wurde am Sonnabend auf einer Sitzung des Landesparteirats in Halle deutlich. Lischka soll dort betont haben, die Entscheidung nach reichlicher vorheriger Überlegung getroffen zu haben.