Überflutungen im Harz Liveticker: Hochwasserlage entspannt sich nicht

Hauptinhalt

Regen und Überschwemmungen versetzen die Einsatzkräfte vor allem im Harz in Dauereinsatz. In Silstedt werden bis zu 200 Menschen aus ihren Häusern mit Schlauchboten befreit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es in weiten Teilen des Landes bis voraussichtlich Mittwochabend weiterregnen.