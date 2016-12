Emmerling betonte, in Minneapolis im mittleren Westen des Landes gebe es die größte Konzentration an Lutheranern in den USA. Damit gebe es eine große Neugier, sich mit Martin Luther als Gründer der eigenen Religion zu befassen, ebenso mit der europäischen Kultur des 16. Jahrhunderts.

Auch die beiden anderen Luther-Schauen in New York und Atlanta sind nach Worten Emmerlings gut besucht. So seien in der Ausstellung in New York bereits 60.000 Besucher gezählt worden. Emmerling sprach von einem einmaligen Projekt mit einer großen logistischen Herausforderung, da viele Exponate aus Sachsen-Anhalt in die USA gebracht werden mussten. Alle Gegenstände seien aber heil angekommen und begeisterten nun das amerikanische Publikum.