Zweite Chance Abitur für Erwachsene

Jeden Morgen, kurz nach Sieben, packt Lara Mietzner ihre Schulbücher aus. Die 21-Jährige ist Rechtsanwaltsfachangestellte. Weil sie sich beruflich weiterentwickeln will, drückt sie an der Schule des Zweiten Bildungsweges in Magdeburg noch einmal die Schulbank. Sie holt ihr Abitur nach, ein Abitur speziell für Erwachsene.

"Ich möchte unbedingt Lehrerin werden", sagt die junge Frau, die für dieses Ziel drei Jahre Deutsch, Mathe, Englisch, Geschichte und Physik paukt. "Meine Mutter wollte, dass ich zunächst einen Beruf erlerne. Das habe ich getan. Nun möchte ich mich aber weiterentwickeln."

Drei Jahre bis zur Hochschulreife

An der Schule des Zweiten Bildungsweges in der Brandenburger Straße in Magdeburg bewerben sich jedes Jahr Dutzende Frauen und Männer, die wie Lara Mietzner bereits eine Berufsausbildung hinter sich haben. "Wir eröffnen den jungen Erwachsenen eine neue Lebensperspektive“, sagt Hendrik Baumann, der amtierende Schulleiter. "Das motiviert unsere Schüler. Sie sind wissensdurstig und beteiligen sich rege am Unterricht."

Schulleiter Baumann: "Wir eröffnen mit unseren Abiturlehrgängen jungen Erwachsenen neue Lebensperspektiven." Bildrechte: MDR/Stephan Schulz In Sachsen-Anhalt gibt es nur zwei Schulen, die das Abitur für Erwachsene anbieten. Eine in Magdeburg, eine in Halle. Hendrik Baumann ist stolz darauf, dass seit Gründung der Schule des Zweiten Bildungsweges in Magdeburg im Jahr 1991 fast 3.000 junge Leute das Angebot angenommen haben.



Die Ausbildung beginnt mit einer einjährigen Einführungsphase, in der die Lehrer den Stoff der zehnten Klasse auffrischen und vertiefen. Nach einer sich anschließenden zweijährigen Qualifikationsphase sind die Schüler dann fit für die Abiturprüfung. Die jungen Erwachsenen haben dabei zwei Möglichkeiten, das Abitur nachzuholen: Abends nach der Arbeit oder tagsüber. "Wer am Tagesunterricht teilnimmt, bekommt elternunabhängiges Bafög", sagt Baumann. Die Höhe liege zwischen 400 und 600 Euro.

Thomas Gebler ist gelernter Kinderpfleger. Nach dem Abitur will er ein Studium zum Dolmetscher oder Fachübersetzer beginnen. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Thomas Gebler hat sich für das Kolleg, den Unterricht am Tage, entschieden. Das sei stressfreier, sagt er. Der 23-Jährige ist ausgebildeter Kinderpfleger. Er kommt aus Braunsbedra im Süden von Sachsen-Anhalt und will nach bestandener Abiturprüfung Dolmetscher oder Fachübersetzer studieren. "Ich bekomme monatlich 620 Euro Bafög", sagt er. "Damit kann ich zwar keine großen Sprünge machen, aber das Geld reicht zum Leben."

Schüler kommen aus ganz Sachsen-Anhalt

Johanna Franke ist die Oberstufenkoordinatorin der Schule. Sie unterrichtet Kunst und Geschichte und weist auf eine Besonderheit hin: "Das Bafög für erwachsene Abiturienten muss nicht zurückgezahlt werden." Das motiviere junge Leute, ihr Berufsleben noch einmal aufzugeben, um tagsüber das Abitur nachzuholen.

Jeder, der über Achtzehn ist und eine abgeschlossene Berufsausbildung hat oder drei Jahre berufstätig gewesen ist, kann sich an der Schule des Zweiten Bildungsweges bewerben. Im Frühsommer erfahren die Bewerber dann, ob sie für den Abiturlehrgang zugelassen sind.

Nach dem Abitur ein Studium

In der Brandenburger Straße in Magdeburg können Berufsanfänger das Abitur nachholen. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Die meisten Kursteilnehmer kämen aus Magdeburg und Umgebung, sagt Franke. "Wir haben aber auch Schüler aus Stendal in den Klassen, die dank günstiger Zugverbindungen keine Probleme haben, morgens pünktlich am Unterricht teilzunehmen." Einige Altmärker würden sogar das Abendgymnasium besuchen.



Wenn die jungen Erwachsenen drei Jahre die Schulbank gedrückt haben, legen sie die Abiturprüfung gemeinsam mit allen anderen Gymnasiasten aus Sachsen-Anhalt ab. Der überwiegende Teil bestehe die Prüfung und beginne anschließend mit einem Studium, erzählt Franke.