Wahre Berge von Kies sollen in den kommenden Jahren auf einer Überflutungsfläche zwischen Bühne und Stötterlingen bei Osterwieck abgebaggert werden. Ein Investor plant, 200.000 Tonnen Sand und Kies jährlich zu fördern. Derzeit fahren noch Trecker über die Äcker, unter denen das Baumaterial lagert. Geht es nach dem Willen der Landwirte und der Anwohner, soll das auch so bleiben: Sie fürchten, der Abbau könnte den Hochwasserschutz beeinträchtigen.

Wie wichtig ausreichend große Polderflächen sind, zeigte sich vor 15 Jahren: Damals trat die Ilse über die Ufer, in den Dörfern hieß es "Land unter". Der Abbau des Kieses könnte die Überflutungsfläche zerstören, befürchten die Dorfbewohner. Anstelle der grünen Äcker, deren Boden viel Wasser aufnehmen kann, würden vier große Baggerseen entstehen, die bei Hochwasser anschwellen würden.

Gegen die Abbaupläne organisiert Landwirt Joachim Moshake zusammen mit anderen Anwohnern bereits seit Jahren Widerstand: "Man eiert aus unserer Sicht mit der Politik sehr hin und her und die Fachkompetenz ist aus unserer Sicht nicht gegeben", findet der Bauer. Er hat sich an den Landtagsabgeordenten Wolfgang Aldag (Bündnis 90/Die Grünen) gewandt. Der wiederum hat eine Kleine Anfrage an das zuständige Wirtschaftsministerium gestellt: "Es hat sich herausgestellt, dass der Kiesabbau dort auf einer Fläche stattfinden soll, die als Vorranggebiet für Hochwasserschutz eingetragen ist – und damit gibt es eine Konfrontation zwischen zwei Belangen."