Finanzielles Schlusslicht Sommersdorf Die ärmste Gemeinde Sachsen-Anhalts

Sommersdorfs Gemeindebürgermeister Peter Müller steht am Rande eines Getreidefeldes in Marienborn. Noch steht hier das Korn. Geht es nach Müller, könnte genau dieser Acker die finanzielle Lage seiner kleinen Gemeinde verbessern und Sommersdorf könnte so die rote Laterne im Ranking der ärmsten Gemeinden Sachsen-Anhalts abgeben. Doch der Reihe nach…

Peter Müller will das sich etwas ändert. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Die Gemeinde Sommersdorf liegt im Landkreis Börde, südlich der Autobahn 2 und direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Sie besteht aus den Orten Sommersdorf, Sommerschenburg und Marienborn. Rund 1.500 Menschen leben hier. Das Steueraufkommen pro Kopf lag 2016 bei -24 Euro. Das war der niedrigste Wert im Land. Es gibt zwei Kitas, aber keine Schulen. Die Grundschule ist in Harbke. Eine Gemeinschaftsschule mit Abiturmöglichkeit befindet sich in Eilsleben. Möchten Kinder auf ein Gymnasium müssen sie rund eine Stunde mit dem Bus bis nach Oschersleben fahren.

Kein Geld für Straßensanierung

Die Sanierung der Straße kostet 300.000 Euro. Geld, das die Gemeinde nicht hat. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Doch die fehlenden Schulen sind für die Menschen in Sommersdorf, Sommerschenburg und Marienborn das kleinere Problem. Bürgermeister Müller zeigt uns bei einem Ortsbesuch zunächst die Philipp-Müller-Straße. Das Auto rumpelt über den Asphalt. Anwohner erzählen uns, dass sie Angst haben, sich ihr Wagen hier kaputt zu fahren. 300.000 Euro würde eine Sanierung der Straße kosten. Die Gemeinde plant sie schon seit zehn Jahren, hat aber jährlich nur rund 750.000 Euro im Haushalt zur Verfügung. Und Förderprogramme? "Für unsere Eigenanteile reicht unser Geld oft nicht aus", beklagt sich der Bürgermeister.

Balkone können nicht betreten werden

Direkt an der kaputten Straße steht der nächste Problemfall für Müller und die Gemeinde: ein 24-Parteien-Wohnhaus aus den späten 70er-Jahren. Es gehört der Kommune. Die Balkone sind seit sechs Jahren gesperrt, weil sie baufällig sind. Ältere Anwohner beschweren sich, weil sie den Balkon aber dringend benötigen, um ihre Wäsche zu trocknen und der Weg zum Wäscheplatz mit dem Alter immer schwieriger wird. Immerhin: das Dach hat die Gemeinde renovieren lassen. Die Bürger würden sich vor allem Einkaufsmöglichkeiten im Ort wünschen, erfahren wir von den Menschen in Sommersdorf: Bäcker und Fleischer kommen mit Wagen vorbei. Der letzte Supermarkt hat aber vor einem Jahr dicht gemacht.

Neue Fliesen für Kita

Die Sanitäranlagen in der Kita werden im Herbst saniert. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Doch trotz des eng geschnallten Gürtels passiert in der Gemeinde etwas: bei einer Kita in Sommersdorf werden im Herbst endlich die sanitären Anlagen erneuert. Dann verschwinden die hellblauen DDR-Fliesen. Und Sommerschenburg bekommt einen neuen Spielplatz direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus. Der Bürgermeister lobt den Zusammenhalt und das Engagement der 28 Vereine in allen drei Orten: "Das macht sich positiv bemerkbar. Irgendwo muss die Kraft für dieses Ehrenamt herkommen". Der Heimatverein hat zum Beispiel in Sommerschenburg den Platz vor dem Heimathaus gepflastert. Und das Gneisenau-Denkmal ist runderneuert. Viel Geld von Sponsoren hat dafür die Gneisenau-Gesellschaft gesammelt. Das Denkmal ist allerdings in und rund um Sommersdorf überhaupt nicht ausgeschildert. Dabei könnte der Tourismus eine Möglichkeit sein, Geld in die klammen Gemeindekassen zu spülen.

Gewerbegebiet statt Ackerland

Hier könnte in den nächsten Jahren ein Gewerbegebiet entstehen. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Die andere Möglichkeit sieht Müller auf dem Getreideacker in Marienborn. Hinter der Straßenkuppe ist die Autobahn 2 zu hören. Die Auffahrt ist nur wenige hundert Meter entfernt. Müller würde hier gern ein Gewerbegebiet erschließen. Interessenten gebe es vor allem aus der Logistikbranche. "Aber dazu muss sich die Gemeinde Sommersdorf mit der Verbandsgemeinde und den anderen Mitgliedsgemeinden abstimmen. Und dann muss es in die ganzen Entwicklungsplanungen die den Landkreis und eventuell das Land betreffen. Das sind bürokratische Hürden." Fünf Jahre will Müller sein Bürgermeister-Ehrenamt noch machen. Er hofft, dass dann kein Getreide mehr auf dem Acker wächst, sondern dass dort Unternehmen stehen und Sommersdorf reichlich Gewerbesteuern "ernten" kann.

