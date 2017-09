Zugegeben: Auch ich musste zuerst Google befragen, um ein paar Informationen über die Gemeinde Altenhausen mit ihren drei Orten Altenhausen, Emden und Ivenrode zu bekommen. Aber so einfach ist die Suche im Internet in diesem Fall nicht. Man erfährt fast gar nichts über die 1.200-Seelen-Gemeinde westlich von Haldensleben.

Dabei ist das Dorf seit Sonntag zumindest ein besonderer Ort auf der Wahl-Landkarte Sachsen-Anhalts: 12,3 Prozent der Stimmen hat die AfD hier geholt. "Nur" 12,3 Prozent – es ist das zweitschlechteste Ergebnis für die Partei in einem Ort Sachsen-Anhalts. Nur in der Gemeinde Altmärkische Wische hatten mit 12,2 Prozent noch etwas weniger Menschen die AfD gewählt.

In Altenhausen war außerdem die Wahlbeteiligung vergleichsweise hoch. Liegt es daran, dass die Menschen in Altenhausen so wenig Grund haben, Protest zu wählen?

Altenhausen hat oft ausländische Gäste

Auf den ersten Blick würde ich das sofort unterschreiben. Altenhausen ist sehenswert. Im Ortskern steht das schmucke Dorphus. Direkt nebenan ist die Feuerwehr untergebracht. Eine Tür weiter haben die Vereine ihr eigenes Haus.

Schloss Altenhausen Bildrechte: MDR/Mario Köhne Auf der gegenüberliegenden Seite der sanierten Straße befindet sich das Highlight: Hinter noch dichten Baumkronen liegt das Schloss. Es ist in den vergangenen 20 Jahren von Investoren umgebaut und saniert worden. Heute wird es als Restaurant, Jugendherberge und Hotel genutzt. Kinder können hier Reiter-Ferienfreizeiten verbringen. Mehr als 30.000 Gäste kommen durchschnittlich pro Jahr, erzählt Besitzer Stephan Holtorf. Er glaubt: "Offensichtlich sind die Menschen hier nicht so von den Parolen der AfD angesprochen worden. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir oft ausländische Gäste haben. Dadurch gibt es halt auch Kontakte mit anderen Kulturen."

Auch Bürgermeister Jürgen Kuhnert erzählt mir, dass er am Sonntag zunächst verwundert war, dass in seiner Gemeinde so wenige Menschen das Kreuz bei der AfD gemacht haben. Kuhnert hat die Wahl als Wahlhelfer begleitet und mit ausgezählt. "Mein erster Eindruck war: Die Leute hier sind mit der Politik offenbar zufrieden. Ob sie zufriedener sind als in anderen Orten, kann ich nicht sagen. Es dreht sich auch bei uns alles ums Geld. Ich würde gerne noch mehr machen und investieren."

Fehlende Einkaufsmöglichkeiten und seltene Busse

An diesem Montag nach der Bundestagswahl sind in Altenhausen nur wenige Menschen unterwegs. Wer mit ihnen über die Wahl, das Ergebnis und das Abschneiden der AfD in der Gemeinde spricht, bekommt interessante Antworten. Anscheinend sind die Menschen in dem kleinen Bördedorf doch gar nicht so zufrieden, wie das Wahlergebnis aussagt. Eine ältere Frau beklagt sich über fehlende Einkaufsmöglichkeiten und dass es keinen Arzt in der Nähe gibt. Der Weg zur Praxis und zum Supermarkt wird für sie noch beschwerlicher, da die Busse nur selten fahren.

Ein junger Mann bietet seine eigene Interpretation des schwachen AfD-Ergebnisses in Altenhausen: "Vielleicht haben die Menschen hier einfach nur mehr Grips als in anderen Orten." Eine Frau, die gerade mit ihrem Hund Gassi geht, beklagt sich, dass die Menschen aus dem Dorf so wenig am Ortsleben teilnehmen.

Gemeinde ist knapp bei Kasse

Dabei gibt es viele Angebote. Der Heimatverein ist sehr umtriebig. Auf dem Schloss finden immer wieder öffentliche Veranstaltungen statt. Um den Vereinen noch bessere Möglichkeiten zu bieten, müsste Geld in die Dorfgemeinschaftshäuser gesteckt werden. Aber das Geld ist schlicht nicht da.

Altenhausens Bürgermeister Jürgen Kuhnert (links) und Schlossinvestor Stephan Holtorf. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Im nächsten Jahr soll allerdings die Dorfstraße erneuert werden. Das sei schon seit zehn Jahren geplant, sagt Bürgermeister Kuhnert. Die Gemeinde sei die ganze Zeit knapp vor der Konsolidierung. Ein Ende ist dort nicht in Sicht. Neue Einnahmequellen gibt es nicht, auch nicht mittelfristig: Flächen für Gewerbe und somit für potenzielle Steuerzahler sind nicht vorhanden.



So bleibt bei meiner Abreise die Frage, wie sich Altenhausen aus dieser Spirale befreien will. Kurz bevor ich ins Auto steige, kommen zwei Radurlauber vorbei. Das Dorf liegt direkt am Elbe-Aller-Radweg, was einem aber überhaupt nicht auffällt. Vielleicht ist ja Tourismus eine Chance. Dafür sollte es aber zumindest als Anfang schon mal vernünftige Google-Suchergebnisse zu Altenhausen geben.

