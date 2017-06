Ummendorfer hilft Schaffner Mutig, beherzt – und gewürdigt

Der Vorfall erregte großes Aufsehen in Sachsen-Anhalt: Ein Schaffner wurde am Bahnhof Neustadt in Magdeburg so schwer zusammengeschlagen, dass er ins Krankenhaus musste. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer forderte daraufhin besseren Schutz für Zugbegleiter, die Polizei begann eine intensive Suche nach dem Täter. Dass an diesem Tag auch Reisende eingriffen, Zivilcourage bewiesen, betont die Bundespolizei, die mit dem Fall befasst war, ausdrücklich.