Im Fall von illegaler Entsorgung von Müll in Tongruben des Jerichower Lands geht die juristische Aufarbeitung weiter. In dem Prozess vor dem Landgericht Stendal ist am Montag die Anklage verlesen worden. Zum Prozessauftakt Mitte Februar war einer der beiden Hauptangeklagten aus gesundheitlichen Gründen nicht erschienen. Er soll einen Hörschaden erlitten haben.

In einem zweiten Fall wurden in der Tongrube Möckern rund 170.000 Tonnen Müll illegal abgeladen. Dieser Prozess läuft bereits seit eineinhalb Jahren. Schon einige Jahre läuft die Sanierung der beiden Tongruben: Bislang sind dafür rund 20 Millionen Euro geflossen. Die Sanierung soll bis mindestens 2033 andauern.

In einem dritten Prozess soll geklärt werden, welche Rolle der frühere Landrat im Jerichower Land, Lothar Finzelberg, in der Müllaffäre spielte. Er soll in seiner Zeit als Landrat hohe Bargeldsummen angenommen haben. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff war in dem Prozess als Zeuge gehört worden.