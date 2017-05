In der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben wird es eng.

In der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben wird es eng.

"Einbußen bei der Ausbildungsqualität" Ärger um Ausbau der Polizeischule Aschersleben

700 Polizeianwärter sollen in diesem Jahr in Aschersleben ihre Ausbildung beginnen. Doch für die gestiegene Zahl der Anwärter ist in der Polizeischule nicht genügend Platz. Am geplanten Ausbau der Schule hagelt es nun Kritik von SPD und Polizeigewerkschaft. Bislang sei zu wenig passiert, heißt es. Das Innenministerium weist die Vorwürfe vehement zurück.