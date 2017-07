Aschersleben 14 Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Am späten Samstagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Aschersleben in der Wilhelm-Bestel-Straße gebrannt. Ein Kinderwagen im Hausflur hatte aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten insgesamt 24 Hausbewohner das Gebäude verlassen, teilte die Polizei mit. 14 Anwohner erlitten eine Rauchvergiftung. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die übrigen Evakuierten konnten in Ausweichwohnungen untergebracht werden.