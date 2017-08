Noch immer sind die Parkplätze an der Talsperre so voll, dass es einige Nerven kostet, das eigene Auto abzustellen – so groß ist der Andrang an der Hängeseilbrücke. Im Mai wurde sie eröffnet.



Die Betreiberfirma Harzdrenalin zieht nach einem Vierteljahr eine erste Bilanz: "Wir sind positiv überrascht und haben mit den Besucherzahlen so nicht gerechnet", sagt Geschäftsführer Mike Berke. Genaue Zahlen will er nicht nennen, ist aber zufrieden darüber, dass offenbar bereits Tausende über die neue Brücke an der Rappbode-Talsperre gegangen sind. Die Firma arbeite etwa mit Tourismusbetrieben aus dem Westharz zusammen, die ebenfalls vom Erfolg der Brücke profitierten.