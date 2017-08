A14 bei Magdeburg Erneut Unfall am Stauende

An einer Baustelle auf der A14 hat es am Mittwochmittag einen Unfall gegeben. Ein Mann wurde schwer verletzt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist ein Kleinlastwagen zwischen Magdeburg-Stadtfeld und Wanzleben an einem Stauende in einen anderen LKW gerast. Ein Wohnmobil konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr wiederum auf den Klein-LKW auf.