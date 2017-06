Nach Explosion in Schönebeck Aufräumarbeiten verzögern sich

Nach der Gasexplosion Ende Mai in einem Wohnhaus in Schönebeck sind die Aufräumarbeiten noch immer nicht beendet. Mitarbeiter des Abrissunternehmens sagten MDR SACHSEN-ANHALT, dass sie mindestens noch diese Woche zu tun hätten. Solange bleibt die Magdeburger Straße an der Unglücksstelle auch noch halbseitig für den Verkehr gesperrt. Ein Grund für die Verzögerung ist, dass die Arbeiten immer wieder unterbrochen werden. Dann schauen die Männer der Baufirma nach, welche persönlichen Gegenständen des Hausbesitzers noch zu retten sind.

Der Mann war bei der Explosion schwer verletzt worden. Seitdem liegt der 52-Jährige in einer Spezialklinik in Halle, wo seine schweren Brandverletzungen behandelt werden. Kommt er irgendwann zurück, will ihm die Stadt helfen, sagte Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Obdachlos werde in Schönebeck niemand.