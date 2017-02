Halberstadt Lange Schlange wartet auf neuen Augenarzt

Nachdem eine Augenarzt-Praxis aus Altergründen schloß und eine andere nur noch privat behandelte, war Halberstadt unterversorgt mit Augenärzten für Kassenpatienten. Der aktute Mangel hat das Ameos Poliklinikum Harz dazu bewogen, in der Stadt eine Praxis einzurichten und einen Augenarzt anzustellen. Der 74-jährige Hoffmann will nun sogar in die Wohnung über der Praxis ziehen, damit der Arbeitsweg nicht soweit ist. Bislang wohnte er in Halle