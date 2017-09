Aus für Roma Furcht vor Windenergie-Krise

Das Unternehmen Rotorblattfertigung Magdeburg (Roma) will zum Jahresende den Betrieb einstellen. 140 Mitarbeiter verlieren dann ihren Job. Bislang war Roma, das Flügel für Windkraftanlagen baut, ein Zulieferer des Energieriesen Enercon. Doch die kleineren Flügel, auf die Roma spezialisiert ist, werden nicht mehr nachgefragt. Offenbar wurde schon länger am Bedarf vorbei produziert. Deswegen hat Enercon die Zusammenarbeit zum Jahresende beendet.

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) will nun das Gespräch mit dem Energieunternehmen suchen. Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er gehe davon aus, dass der Enercon-Konzern in den vergangenen Jahren "ganz hervorragende Gewinne" erwirtschaften konnte. Deshalb gebe es dort eine Verantwortung, sich um die Roma-Beschäftigten zu kümmern und sie bei anderen Zulieferern im Land unterzubringen.

Experten sehen im Roma-Aus derweil ein Anzeichen für eine nahende Krise in der Windenergie. Der Bundesverband Windenergie, die Grünen und auch der Anlagenbauer Enercon schlagen Alarm. Grund für die schweren Zeiten der Branche seien das von Berlin verordnete Ausschreibungsverfahren und die Deckelung für Windkraftanlagen, heißt es. Darin ist der Ausbau der Windparks in Deutschland auf 2.800 Megawatt pro Jahr begrenzt.

Dorothea Frederking (Grüne) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/ Die Grünen, Dorothea Frederking, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, gerade für kleine Anlagen sinke die Nachfrage. Frederking betonte, sie sehe die Landesregierung in der Pflicht. Sie solle im Bund darauf dringen, dass es Verbesserungen beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gibt. Unter anderem müsse die Deckelung für den Ausbau der Windenergie beseitigt werden. Zudem seien kleine Anlagen mit den neuen Ausschreibungsverfahren im Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht mehr konkurrenzfähig. "In den vergangenen Jahren hatten wir die Krise bei der Photovoltaik. Durch das neue Verfahren wird es auch in der Windbranche zu einer Krise kommen", so Frederking.