In Magdeburg fährt wegen vieler erkrankter Mitarbeiter die Straßenbahnlinie 8 nicht mehr. Bis Freitag wird die Verbindung zwischen Neustädter See und Buckau nicht bedient. Das teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit. Die MVB empfehlen daher die parallel fahrenden Linien 2 und 9 zu nutzen.

Die Krankenkasse Barmer registrierte im Januar 2017 mehr als 1.700 Grippe-Erkrankungen in Sachsen-Anhalt, davon 210 in Magdeburg und im Landkreis Börde. Besonders hoch sind in diesem Jahr jedoch die Anzahl der Fälle im Süden Sachsen-Anhalts. So wurden in Halle und im Saalekreis in den ersten vier Wochen des Jahres zusammen rund 500 Erkrankungen gemeldet. 2016 lag die Zahl der Krankheitsfälle im gleichen Zeitraum lediglich bei knapp 60.