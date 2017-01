Unfall im Magdeburger Industriegebiet Auto stürzt in Hafenbecken

Hauptinhalt

In Magdeburg ist ein Mann nach einem Sturz mit seinem Kleinwagen in ein Hafenbecken gestorben. Das sagte ein Polizeisprecher dem MDR. Demnach konnten Ärzte den Mann nicht mehr reanimieren. Warum das Auto am Mittwochmorgen im Industriehafen versank, ist noch unklar.