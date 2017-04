Eine Unfallserie auf der A2 bei Theeßen hat dem Fahrbahnbelag offenbar schwer zugesetzt. Dort hatten am Mittwochabend drei Autos und ein Lkw gebrannt. Der Chef der Landesstraßenbaubehörde, Uwe Langkammer, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Schäden seien höchstwahrscheinlich nicht nur oberflächlich, sondern sie reichten bis in tiefere Schichten. Das betreffe mehrere der Betonplatten.



Aus Sicherheitsgründen werde deshalb über das Wochenende an der Stelle in Fahrtrichtung Berlin Tempo 60 verhängt. In der nächsten Woche stehen dann laut Langkammer aller Wahrscheinlichkeit nach größere Reparturarbeiten an. Möglicherweise müssten fünf bis sechs Betonplatten komplett ersetzt werden. Der Grund: Ein an dem Unfall beteiligte Lkw hatte den Angaben zufolge Kunststoff geladen. Als er in Brand geriet, hatte sich laut Langkammer große Hitze gebildet, die die Fahrbahn beschädigte.