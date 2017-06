Kindersegen in Breitenhagen: Sechs Frauen im Dorf sind zeitgleich schwanger – und haben einen ähnlichen Entbindungstermin. Das hat selbst Claudia Leis noch nicht erlebt. Sie ist die Hebamme in Breitenhagen. An einen Zufall glaubt sie nicht "Natürlich hängt das mit dem Storch zusammen", sagt Leis scherzhaft. Zufälle gebe es nicht. "Und ein Dorffest gab es vor kurzem auch nicht", ergänzt sie. Nur: Alle Frauen eint, dass sie kurze Zeit nach der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Sommer schwanger wurden. "Da hatten die Fußballspielerinnen unter uns etwas Luft", sagt die Hebamme.

Eine der Frauen hat gerade frisch entbunden – ohne, dass das Baby sich schon jetzt angekündigt hätte. "Kinder machen eben, was sie wollen", erklärt die Hebamme. Um all die Arbeit überhaupt bewältigen zu können, bekommt Leis künftig Unterstützung von ihrer Tochter. Sie hat die Ausbildung zur Hebamme gerade beendet.

Nach dem Hochwasser war alles anders

Wenn sechs Frauen in einem 417-Seelen-Dorf gleichzeitig schwanger sind, sprechen viele Menschen darüber. Bildrechte: MDR/Hagen Tober Dass der Storch im Ort omnipräsent ist, hängt zumindest indirekt mit dem Hochwasser vor vier Jahren zusammen. Das hatte in Breitenhagen großen Schaden angerichtet, die meisten Anwohner waren Monate damit beschäftigt, die eigenen vier Wände wieder auf Vordermann zu bringen. Davon war auch der Storch betroffen. Sein alter Horst musste weichen. Während der Aufräumarbeiten suchte der Storch sich eine neue Einflugschneise.



Von seinem neuen Nest in der Breiten Straße blickte er fortan auf die Schulstraße – genauer gesagt auf das Haus, in dem Sandra Koch, eine der Schwangeren, lebt. Sie entbindet in sechs Wochen und sagt: "Das hier ist genau die Einflugschneise des Storchs."

Kindersegen ist Thema im Dorfgespräch

Dass die Frauen in dem 417-Seelen-Dorf zeitgleich schwanger sind, ist natürlich Thema beim Dorfklatsch in Breitenhagen. So auch in der örtlichen Bäckerei. Dort steht die Mutter einer der Schwangeren hinter der Theke. Für die werdende Oma ist klar: "Natürlich ist der Storch für den Kindersegen verantwortlich. Das ist doch der beste Beweis." Sechs Frauen, die zeitgleich schwanger sind, das findet die Bäckerin "sensationell". Und doch gibt es natürlich auch Menschen, die am Storch zweifeln. Ein Anwohner sagt, an den Klapperstorch glaube er eigentlich ja nicht.

Ob nun von Meister Adebar gebracht oder nicht: In Breitenhagen freuen sich wohl alle auf den Nachwuchs, der sich angesagt hat. Die Geschichte der sechs schwangeren Frauen werden sie sich im Dorf jedenfalls noch lange erzählen. Liegt's an Meister Adebar? Dass mehrere Frauen in Breitenhagen gleichzeitig schwanger sind, muss wohl am Klapperstorch liegen. Bildrechte: MDR/Hagen Tober

