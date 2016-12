Magdeburg

In Magdeburg wurden 2016 wieder mehr Kinder geboren als 2015. Über 3.800 Geburten haben allein die Ärzte und Hebammen in den Magdeburger Kliniken in diesem Jahr betreut. Das sind rund 400 mehr als im letzten Jahr. Im Harz hingegen blieb die Zahl der Geburten im Vergleich zu 2015 in etwa gleich; ähnlich sieht es auch im Salzlandkreis und im Jerichower Land aus, teilten die Geburtskliniken auf Anfrage mit.

Halle

Spitzenreiter bei den Neugeborenen ist das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle. Dort kamen über 2100 Babys zu Welt. Das hallesche Uniklinikum zählte über 1.100 Geburten. In Sangerhausen kamen in diesem Jahr gleich vier Zwillingspärchen zur Welt.

Dessau

In Dessau-Roßlau wurden 900 Babys geboren, das ist deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Ein ähnlicher Trend wird auch aus Köthen und Wittenberg gemeldet. In Köthen waren es 450 Kinder, in Wittenberg haben mehr als 700 Kinder das Licht der Welt erblickt. In Bitterfeld-Wolfen konnten fast 500 Neuankömmlige begrüßt werden, in Zerbst mehr als 200.

Stendal