Ballett-Casting in Magdeburg Der steinige Weg zum Profi-Tänzer

In den Tanzschulen der Welt träumen sie ihren großen Traum: den von einer Karriere als Profiballett-Tänzer. Der Weg dorthin ist hart, und nur die wenigsten erreichen ihr Ziel. Denn die Stellen sind rar. In deutschen Theatern gibt es etwa 170 Stellen. Insgesamt. Davon werden nur wenige neu besetzt. In Magdeburg sind es in diesem Jahr zwei, plus zwei Praktikantenstellen. Dafür hat das Theater fast 400 Bewerbungen erhalten. 140 Kandidaten wurden zum Vortanzen eingeladen. Ein Besuch beim Casting.

von Annette Schneider-Solis