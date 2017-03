Kita Barleben Erzieherinnen wehren sich gegen Misshandlungsvorwürfe

Zwei Erzieherinnen der Kita "Jenny Marx" in Barleben im Landkreis Börde wehren sich gegen vorgebrachte Misshandlungsvorwürfe. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, die Frauen hätten inzwischen selbst Anzeige erstattet - wegen Verleumdung. Dabei gehe es um Reaktionen in sozialen Netzwerken. Nach Angaben des Polizeisprechers sind die Frauen inzwischen vernommen worden, haben sich zu den Vorwürfen aber nicht geäußert.