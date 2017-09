Streit um Betriebskosten Barleben muss für Magdeburger Zoo zahlen

Das hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Mittlerweile hat die Gemeinde finanzielle Probleme und sucht Wege, die freiwilligen Ausgaben zu reduzieren. Wenn das nicht gelingt, soll das Geld auf anderen Wegen beschafft werden. So könnten etwa die Kitabeiträge im Ort erneut deutlich steigen. Erst vor kurzem wurden diese erhöht.

Deshalb wurde auch die Vereinbarung mit dem Zoo im Mai gekündigt. Barleben berief sich dabei auf das Bürgerliche Gesetzbuch. Offenbar zu Unrecht, wie das Landgericht Magdeburg am Dienstag feststellte. Das letzte Wort in diesem Fall ist aber noch nicht gesprochen. Die Gemeinde sucht weiter nach Wegen, den Vertrag vorzeitig zu beenden. Wie es in Zukunft mit der Vereinbarung weitergeht, will die Gemeinde nach eigenen Angaben mit dem Zoo neu regeln.