Seit 90 Jahren wird an der Autobahn gearbeitet, die einmal von Nossen bei Dresden bis nach Wismar an der Ostsee führen soll. Als erstes wurde ein Teilstück zwischen Halle und Leipzig geplant und gebaut – das war 1927. Danach ging es nur noch schleppend voran: Einige Abschnitte wurden zu DDR-Zeiten errichtet, der größte Teil der Strecke wurde erst nach der Wiedervereinigung gebaut. Nun geht es dem Lückenschluss zwischen Schwerin und Magdeburg einen Schritt entgegen.

Nördlich von Colbitz wird am Mittwochnachmittag der erste Spatenstich für den Weiterbau der Strecke gesetzt. "In drei Jahren können wir auf dieser A14 fahren", gibt sich Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) optimistisch. Es gibt aber einige Gründe, an dieser Einschätzung zu zweifeln. Immer wieder gab es in den letzten Jahren durch Klagen Verzögerungen.

"Keine weiteren Klagen" appelliert Landesverkehrsminister Webel (CDU). Bildrechte: dpa

Der Minister richtete einen Appell an die Autobahn-Gegner. Die A14 werde in der Altmark gewünscht, sagte er. Die Autobahn sei bedarfsgerecht, führt Webel mit Blick auf ein entsprechendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus. Er hofft, dass keine weiteren Klagen eingereicht werden, die das Projekt ausbremsen könnten.



Diesem Appell schließen sich Vertreter der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt an: In den Augen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg sind die Naturschutzverbände zum großen Teil für die Verzögerungen beim Ausbau der A14 verantwortlich. Vizepräsident Adolf Fehse warf dem BUND bei MDR SACHSEN-ANHALT "Klagewut" vor. Der LKW-Verkehr nehme in Zukunft um 60 Prozent zu; die Autobahn sei unverzichtbar.